Karina Gibert, doctora en InformÃ tica i experta en IA, a 'Noms propis'

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Karina Gibert, doctora en Informàtica. Fa més de tres dècades que analitza les implicacions tècniques i ètiques de la intel·ligència artificial. Gibert ha dedicat la seva vida a entendre i a fer créixer la tecnologia amb una mirada social.
Karina Gibert va néixer a Figueres, en una família de comerciants i, de ben jove, va destacar per la seva passió per les matemàtiques i la lògica. Tot i que en principi anava a estudiar dret, gràcies a la sor Ángela de la seva escola i a "l'estudi de mercat" que va fer amb la seva mare es va decantar per l'enginyeria informàtica. Actualment, és doctora en Informàtica, especialitzada en intel·ligència artificial i big data. Fa més de tres dècades que analitza totes les implicacions tècniques i ètiques de la IA: "És molt important que aquestes tecnologies no vulnerin els drets de les persones". També reconeix que és important que hi hagi dones dissenyant tecnologies per evitar "construir infraestructures digitals amb biaix de gènere":
Ha estat assessora de la Comissió Europea i ha participat en l’estratègia catalana de la IA. Recentment, ha estat reconeguda per Forbes, com una de les 100 dones més influents de Catalunya i ha rebut el Premi d'Honor del Parlament de Catalunya.
Amb Anna Cler repassa la seva trajectòria marcada per la innovació, el compromís amb l’ètica i la voluntat d’inspirar noves generacions. Vol crear referents i per això va a les escoles a explicar el que fa: "Perquè les nenes coneguin dones que exerceixen aquestes feines i tinguin algú en qui emmirallar-se".