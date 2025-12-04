Enlaces accesibilidad
Montse Murciano, cofundadora de De La Mur, a 'Noms propis'

  • Explica que no trobava coixins que li agradessin, així que va decidir confeccionar-los de manera artesanal i allà va començar tot
  • Diumenge, 7 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Montse Murciano a 'Noms propis'
Montse Murciano amb nombroses mostres de teles i estampats JOSEP ECHABURU
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Montse Murciano, cofundadora i directora creativa de De La Mur, una empresa familiar que van crear el 2015 i que no ha parat de créixer. Murciano és una dona que ha sabut transformar les dificultats en oportunitats i els somnis en realitat.

Nascuda al Poblenou i amb una vida marcada per l'esforç i la perseverança, la Montse Murciano és l'ànima de De La Mur, una marca de disseny tèxtil nascuda a Granollers que ha crescut fins a travessar fronteres. Confessa que "mai a la vida hagués pensat que arribaria on ha arribat".

Montse Murciano a 'Noms propis'

Montse Murciano envoltada de coixins de De La Mur JOSEP ECHABURU

La marca va néixer de manera modesta, en una petita botiga de decoració de Granollers. La Montse explica a 'Noms propis' que no trobava coixins que li agradessin, així que va decidir confeccionar-los de manera artesanal i allà va començar tot. Amb una maleta plena de coixins i il·lusió, va començar a picar portes fins a convertir el seu projecte familiar en una empresa. Tot i que reconeix que el treball ha sigut molt dur: "Vaig començar a anar amb una maleteta a veure clients i més d'una vegada sortia plorant".

Tot i els inicis complicats, el projecte va anar agafant volada fins a arribar a vendre a diferents països, sempre amb la mateixa filosofia: produir al territori. Avui, amb les seves dues filles i el seu marit, forma un equip que crea, produeix i ven des del territori, amb passió i autenticitat.

Reconeix amb l'Anna Cler que és patidora, però, en canvi, no és gens ambiciosa: "Jo volia fer coixins per la meva botiga, no volia res més". També destaca que la part creativa li encanta, "les robes, els estampats... és que ho visc".

