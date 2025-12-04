Montse Murciano, cofundadora de De La Mur, a 'Noms propis'
- Explica que no trobava coixins que li agradessin, així que va decidir confeccionar-los de manera artesanal i allà va començar tot
- Diumenge, 7 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Montse Murciano, cofundadora i directora creativa de De La Mur, una empresa familiar que van crear el 2015 i que no ha parat de créixer. Murciano és una dona que ha sabut transformar les dificultats en oportunitats i els somnis en realitat.
Nascuda al Poblenou i amb una vida marcada per l'esforç i la perseverança, la Montse Murciano és l'ànima de De La Mur, una marca de disseny tèxtil nascuda a Granollers que ha crescut fins a travessar fronteres. Confessa que "mai a la vida hagués pensat que arribaria on ha arribat".
La marca va néixer de manera modesta, en una petita botiga de decoració de Granollers. La Montse explica a 'Noms propis' que no trobava coixins que li agradessin, així que va decidir confeccionar-los de manera artesanal i allà va començar tot. Amb una maleta plena de coixins i il·lusió, va començar a picar portes fins a convertir el seu projecte familiar en una empresa. Tot i que reconeix que el treball ha sigut molt dur: "Vaig començar a anar amb una maleteta a veure clients i més d'una vegada sortia plorant".
Tot i els inicis complicats, el projecte va anar agafant volada fins a arribar a vendre a diferents països, sempre amb la mateixa filosofia: produir al territori. Avui, amb les seves dues filles i el seu marit, forma un equip que crea, produeix i ven des del territori, amb passió i autenticitat.
Reconeix amb l'Anna Cler que és patidora, però, en canvi, no és gens ambiciosa: "Jo volia fer coixins per la meva botiga, no volia res més". També destaca que la part creativa li encanta, "les robes, els estampats... és que ho visc".