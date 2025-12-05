Humor amb segell femení, nova entrega de 'Temps enrere'
- Tres dones còmiques i pioneres protagonitzen aquest capítol: Mary Santpere, Rosa Maria Sardà i Guillermina Mota
- Dimarts, 9 de desembre, a les 23:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Temps enrere' és un programa que vol posar en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Aquesta setmana 'Temps enrere', l'espai presentat i dirigit per Montse Soto, emet el capítol 'Humor amb segell femení'. El programa revisa l'arxiu històric de RTVE Catalunya posant el focus en l'humor com a vehicle de crítica social i política, amb tres de les seves pioneres a TVE Catalunya: Mary Santpere, Rosa Maria Sardà i Guillermina Mota.
Durant els primers anys de les emissions en català de TVE Catalunya, l’humor va tenir un paper essencial com a vàlvula d’escapament després d’anys de prohibicions i censures, però també com a via de crítica social i política. En això se centra aquesta nova entrega de 'Temps enrere', que comença amb una de les grans figures de l’humor al nostre país, Mary Santpere. En concret, es recupera el programa biogràfic 'Tal com som', de l’any 1982, en què l'actriu i humorista recorda els seus inicis, la petjada dels seus pares, i com va ser viure tota l’època daurada del Paral·lel.
El capítol 'Humor amb segell femení' també recorda Guillermina Mota, cantautora de la nova cançó, locutora de ràdio i actriu de cinema i televisió, que va deixar moments televisius memorables durant els anys vuitanta, com les 'Guillermines del Rey Salomó'. Per a l'ocasió, s'ha seleccionat un estrambòtic cabaret en el qual un nadó extraterrestre, encarnat per Juanjo Puigcorbé, ens porta al seu planeta anomenat Pito Pito.
El recorregut per l’humor amb segell femení a TVE Catalunya conclou amb una altra gran figura, Rosa Maria Sardà. L'actriu va iniciar la seva trajectòria televisiva en programes com ‘Festa amb Rosa Maria Sardà i ‘Per molts anys’. Aquí, Montse Soto ha seleccionat el capítol ‘La tieta Rosa va al psiquiatre’, que pertany a la sèrie dramàtica d'humor 'Les nits de la tieta Rosa’.