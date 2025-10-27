Programes amb veu de dona, a 'Temps enrere'
- En aquesta nova entrega, Montse Soto recupera programes que posaven la mirada i donaven veu a dones potents i valentes, en un moment d'obertura democràtica
- Dimarts, 28 d'octubre, a les 22:55h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Temps enrere' és un programa que vol posar en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Aquesta setmana 'Temps enrere', l'espai presentat i dirigit per Montse Soto, posa el focus en el relat feminista dins l'arxiu històric de RTVE Catalunya. El programa recupera emissions dels anys 70 i 80 que donaven veu a dones potents i valentes, que abordaven temes com el masclisme, l’avortament o la llibertat sexual, en plena etapa d’obertura democràtica, quan encara quedava molta feina per fer en matèria de paritat, després de dècades de repressió franquista.
El primer programa escollit és 'Dones a prop', una sèrie d'entrevistes a càrrec de la periodista Mercè Remolí a dones de destacada trajectòria personal o professional. El capítol seleccionat es va emetre l’any 1983 i la protagonista és l’escriptora Frederica Montseny, la primera dona ministra a Espanya, concretament ministra de Sanitat durant la Segona República (1936-1937).
A continuació és el torn de 'Personatges', el mític programa d'entrevistes presentat i dirigit per Montserrat Roig. L'autora i periodista és una de les veus imprescindibles en la petjada feminista que es pot trobar en els arxius de RTVE Catalunya. 'Temps enrere' recupera un fragment de l'entrevista que l'any 1978 va fer a l’actriu Núria Espert, i en què van tocar temes com les noves masculinitats i el paper de les actrius i les cantants en la lluita feminista.
Aquesta nova entrega també inclou un fragment de l'obra de teatre 'Agressió', escrita per Núria Serrahima que es va emetre l'any 1977 dins el programa 'Taller de comèdies'. La peça explica el cas de quatre dones, interpretades per les actrius Núria Duran, Marta Angelat, Pepa Arenós i Carme Sansa, que decideixen donar una lliçó feminista als homes; i per això escullen a un d'ells, a qui dona vida Josep Torrents, i organitzen un joc en un còctel perquè quedi clar el seu masclisme.
Finalment, 'Temps enrere' tanca amb una actuació musical de la cantant Cecília, un referent feminista molt avançat al seu temps, que es va emetre en el programa 'A su aire'. Era l'any 1974 i el concert es va enregistrar a l'Escola Massana de Barcelona. Entre les cançons que hi va interpretar, es recupera el tema 'Me quedaré soltera', que feia referència a la pressió social envers les dones per casar-se.