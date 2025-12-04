Iñaki Urdangarin i Joan Laporta, primers convidats de 'Pla seqüència'
- Jordi Basté acompanyarà els protagonistes durant 50 minuts sense talls ni muntatge
- Estrena, dijous 11 de desembre, a les 22h a La 2Cat
Amb 'Pla seqüència', La 2Cat aposta per les entrevistes de proximitat i profunditat, mostrant els protagonistes en contextos en què habitualment no els veiem i oferint a l'espectador una mirada directa i sense artificis.
La 2Cat estrenarà l'11 de desembre 'Pla seqüència', el nou programa d'entrevistes de Jordi Basté. Arrencarà amb Iñaki Urdangarin, protagonista de la seva primera entrevista televisiva de caràcter personal, allunyada del focus estrictament esportiu o institucional. I el segon programa comptarà amb Joan Laporta.
El segon convidat del programa serà el president del Barça Joan Laporta. També passaran per 'Pla seqüència' l'actriu Emma Vilarasau, el músic Lluís Llach, la corredora de muntanya Núria Picas, l'actor Sergi López i la cantant i actriu Nina, entre altres. Seran 12 convidats per 12 'Pla seqüència'.
El programa oferirà un retrat íntegre i sense filtres dels convidats. Jordi Basté acompanyarà el protagonista durant 50 minuts seguits, sense interrupcions, sense edició i sense muntatge. L'objectiu és captar moments reals, espontanis i naturals que permetin conèixer el convidat tal com és en el seu dia a dia.
Jordi Basté recalca que "no és un programa d'entrevistes, és una conversa". Afegeix que la càmera forma part del paisatge, però que tant ell com el convidat hi ha un moment que desconnecten d'ella.
El convidat i el seu entorn, en primera persona
A més de la conversa entre Basté i el protagonista, el programa donarà veu a les persones que formen part del seu entorn: familiars, amics o col·laboradors que contribueixen a construir un retrat més ampli, genuí i humà del convidat.