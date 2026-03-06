Ràdio 4 emet un especial 'Territori Clandestí' des del Centre Penitenciari per a joves Quatre Camins
- 'Territori Clandestí', l'espai de cultura alternativa i transformadora de Ràdio 4, presenta un disc de música participat per persones internes
- Dissabte, 7 de març, a les 19h a Ràdio 4 i a RTVE Play Catalunya
'Territori Clandestí' és l'espai de cultura alternativa i transformadora de Ràdio 4. Tots els dissabtes i diumenges de 19h a 20h, amb Consol Sáenz, Oriol Rosell i Dani Granados.
Dissabte 7 de març, 'Territori Clandestí' de Ràdio 4 emet un capítol gravat des del Centre Penitenciari per a joves Quatre Camins. Amb Consol Sàenz i Dani Granados al capdavant, el programa donarà a conèixer el projecte 'ENTREMU(R)SICS', una iniciativa que neix als tallers de música dels centres penitenciaris de Catalunya i que vol apostar per la capacitat transformadora i sanadora de l'art.
A partir de les 19h, 'Territori Clandestí' comptarà amb les veus de diferents artistes que han participat en aquest singular projecte. Ells mateixos presentaran les seves creacions, que queden recollides en un disc on les cançons mostren que l'art traspassa murs i troba escletxes per fer, sentir i per viure.
El disc que publica 'ENTREMU(R)SICS' recull deu cançons sorgides de gairebé vuitanta peces originals, escrites i treballades tant individualment com col·lectivament per persones internes que han trobat en la música un espai d’expressió, aprenentatge i trobada. El projecte, impulsat pel Centre Penitenciari de Joves amb la col·laboració de professionals de la música i l'alumnat de Producció Musical, vol ser molt més que un concurs: és un pont entre centres, disciplines i realitats.
