Adaia Teruel, periodista, a 'Noms propis'

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Adaia Teruel, periodista i viatgera de mirades humanes. Una dona que ha recorregut mig món per explicar relats que no tenen altaveu. Històries íntimes que queden amagades en l’esfera privada, especialment quan parlen de sexualitat.
Adaia Teruel és una periodista que ha fet de l’escolta una manera de ser. Va néixer en una família poc convencional per l'època: "Jo sempre deia que volia uns pares com els dels meus amics". El pare, cada vespre, tocava la guitarra i s’inventava un conte cada nit, d’aquí ve la seva passió per les històries.
Va començar a la televisió, però fer peces petites durant 8 hores no li agradava. Després en televisions més locals va créixer professionalment entre reportatges i documentals. Li encanta escoltar històries i conèixer-les, per això va gaudir molt durant aquesta època. Explica a 'Noms propis': "M'agrada molt escoltar a les persones, les històries de la gent anònima".
Un dia va decidir fer-se freelance per mirar el món amb més llibertat i una manera de viure més perillosament. Ha viscut a Shanghai i a Tànger, on va tenir una crisi existencial que li va donar l'oportunitat de "reprendre l'escriptura". "Quan faig un llibre no és perquè tingui moltes coses a explicar, sinó que hi ha moltes coses que vull saber", remarca.
Després de 'Mujeres que follan', ara publica 'Sexo en mi ciudad' el seu tercer llibre periodístic sobre com és la vida sexual a Barcelona. Afirma que "aquesta suposada societat oberta que tenim, no és una societat lliure i la gent que viu una sexualitat alternativa ho continua vivint d'amagat".
Anna Cler li demanarà per la seva tria vital, el seu camí i la seva manera d’escoltar. També pels seus llibres i de les històries que explica.