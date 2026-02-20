Sergio Marina, analista de la consciència, a 'Noms propis'
- "Hi ha aspectes nostres que condicionen la nostra manera de fer, la nostra manera de sentir i la nostra manera d'actuar en el dia a dia"
- Diumenge, 22 de febrer, a les 14:55h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Sergio Marina, terapeuta transpersonal, analista de la consciència i investigador dels estats expansius de consciència. Fa més de vint anys que acompanya persones en processos de creixement, dol i recerca de sentit.
En un moment en què moltes persones viuen desconnectades del que senten, Sergio Marina proposa mirar cap endins i recuperar la consciència plena i l'autoconeixement com a eines de transformació personal: "Hi ha aspectes nostres que condicionen la nostra manera de fer, la nostra manera de sentir i la nostra manera d'actuar en el dia a dia", assegura. A més, explica que el camí de l'anàlisi de la consciència li ha canviat la vida.
Doctor en Ciències de l’Educació i Filosofia i autor de diversos llibres, fa més de vint anys que acompanya persones en processos de creixement, dol i recerca de sentit, des d’una mirada integradora que uneix cos, emocions i espiritualitat. Dirigeix Delfis, el seu propi espai de salut integrativa a Sant Cugat del Vallès.
És conferenciant internacional, professor d'espiritualitat i creixement personal en màsters, cursos, tallers i retirs: "La docència ha sigut una de les meves passions". Anna Cler parla amb Sergio Marina de consciència, del dolor i del patiment, de la hipnosi profunda, de les experiències properes a la mort, de "l'espai entre vides" i de tot allò que sovint no sabem com posar en paraules.