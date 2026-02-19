Álvaro Cervantes i Bruna Cusí, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep els actors principals de la nova pel·lícula 'Balandrau' i convida la cantant Maika Makovski
- Dissabte 21 de febrer, a les 14:25 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
El pròxim dissabte arriben a 'Punts de vista' els actors Bruna Cusí i Álvaro Cervantes, l'equip protagonista de la nova pel·lícula de Fernando Trullols 'Balandrau', que s'estrena als cinemes aquest divendres 20 de febrer. També passa pel programa la cantant Maika Makovski, que celebra els vint anys de trajectòria artística. L'agenda d'actualitat cultural arriba a 'Punts de vista' de la mà de la col·laboradora Rita Roig, mentre que Maria Nicolau parlarà d'espàrrecs i el periodista i cantant Victor Clarés farà un repàs a les darreres novetats musicals.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias convida dos actors de prestigi en l'àmbit nacional. Álvaro Cervantes, Goya al millor actor de repartiment 2025, i Bruna Cusí, Goya a l'actriu revelació 2025, presenten la pel·lícula d'estrena dirigida per Fernando Trullols. 'Balandrau', que arriba a la pantalla gran aquest 20 de febrer, exposa l'accident de cinc excursionistes que queden atrapats a la muntanya per un fort temporal de neu al setembre de l'any 2000. Conseqüència d'aquesta tragèdia mortal, es van canviar els protocols de rescat de l'alta muntanya.
La polifacètica cantant i compositora Maika Makovski aterra a 'Punts de vista' amb motiu dels seus vint anys de trajectòria artística. Per celebrar aquestes dues dècades de producció musical, Makovski oferirà un concert molt especial el pròxim dimecres 4 de març al Palau de la música catalana en el marc del festival Cruïlla Hivern.
Els col·laboradors de 'Punts de vista' acabaran de fer especial el pròxim dissabte. Maria Nicolau descobrirà els secrets dels espàrrecs, Rita Roig presentarà l'espai 'Imperdibles', amb les activitats culturals de la setmana entre les quals destaquen el 'Book Music Fest' o el festival de literatura infantil 'Festivalet Blau' de Tarragona. Tancarà el programa el ritme de les novetats musicals d’en Víctor Clarés, que porta la música de Renaldo i Clara, Muyaio i el nou videoclip de la cantant Rosalia.
