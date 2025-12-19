Emma Suárez i Lluís Miñarro, a 'Punts de vista'
- El programa també rep Joanna Pardos, guanyadora de l'Emmy a millor documental esportiu per '#SeAcabó: Diario de las Campeonas'
- Dissabte 20 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', l'espai cultural presentat per Tània Sarrias, acomiada l'any amb el director, guionista i productor Lluís Miñarro i l'actriu Emma Suárez, que presenten la pel·lícula 'Emergency Exit'; i també amb Joanna Pardos, directora del documental '#SeAcabó: Diario de las Campeonas'. A més, la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Ana Polo i Maria López, i les seccions de Cristina Sala i Rita Roig.
Aquest dissabte, visiten el programa el director, guionista i productor Lluís Miñarro i l'actriu Emma Suárez, per presentar 'Emergency Exit', la seva nova pel·lícula, que narra el misteri d'un autobús amb passatgers de tota mena. El repartiment també compta amb Oriol Pla, Francesc Orella i Albert Pla; i va ser l'últim projecte de la mítica actriu Marisa Paredes. El film arriba a la gran pantalla divendres 19 de desembre
A més, Tània Sarrias entrevista Joanna Pardos. La periodista i directora ha guanyat l'Emmy Internacional al millor documental esportiu per '#SeAcabó: Diario de las Campeonas', una peça que mostra la crònica d'una doble victòria de les jugadores de la selecció espanyola de futbol.
D'altra banda, aquesta setmana 'Punts de vista' revisa l'actualitat cultural a l'espai de 'Tertúlia' amb la periodista i còmica Ana Polo i la periodista cultural Maria López. Les nominacions dels premis Gaudí i les llistes musicals de finals d'any com l'Spotify Wrapped o la Billboard, són alguns dels temes que s'hi tractaran.
Per acabar, en l'últim programa de l'any, no podia faltar la col·laboradora Cristina Sala, que farà un repàs de les obres d'Edward Hopper, i tampoc la periodista Rita Roig que recomanarà aquells plans culturals imprescindibles per gaudir de les festes de Nadal.