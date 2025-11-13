Sidonie, a 'Punts de vista'
- El trio barceloní publica el seu primer disc íntegrament en català, 'Catalan Graffiti'
- Dissabte 15 de novembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rep aquesta setmana la banda Sidonie. El programa també comptarà amb la 'Tertúlia' d'actualitat cultural', a càrrec d'Agnès Batlle i Anna Aumatell, i per acabar, les seccions de les col·laboradores Cristina Sala i Rita Roig.
Aquest dissabte, Tània Sarrias entrevista la banda Sidonie, que visita el plató per presentar 'Catalan Graffiti', el seu primer àlbum íntegrament en català, la seva llengua materna, després d'una trajectòria marcada per cançons en anglès i castellà. Aquest àlbum representa la celebració del pas del temps, l'amistat i la melancolia pop, un autèntic retrat generacional que il·lumina l'univers sonor i vital del grup. Sergio Pérez ha signat la producció d'aquest nou projecte que busca recuperar l'essència dels inicis, fent un homenatge a la pel·lícula 'American Graffiti' (1973) de George Lucas.
Un programa molt lligat a l'actualitat amb les tertulianes de la setmana, la periodista Agnès Batlle i l'actriu i creadora de contingut Anna Aumatell, que tractaran temes destacats de l'actualitat cultural, com el comiat del grup Oques Grasses i el seu últim gran concert l'any vinent a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També parlaran del biopic, un dels gèneres de moda al cinema de Hollywood, i repassaran els diferents documentals que RTVE estrena amb motiu del cinquantè aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Per acabar, Cristina Sala farà un repàs dels robatoris més sonats de la història de l'art, mentre que la periodista Rita Roig presentarà, com cada setmana, una selecció de plans culturals imprescindibles.