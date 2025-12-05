Tota la programació del cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la diputada de Vox Júlia Calvet i 'Punts de vista' rep Miki Esparbé i Judith Colell, que presenten nova pel·lícula
- Diumenge, nou capítol de 'Calidoscopi' i 'Va de verd', Montse Murciano visita 'Noms propis', 'La recepta perduda' descobreix l'autèntica calçotada de Valls i 'Docu2' emet el documental 'Dones a Mart'
- Dissabte 6 i diumenge 7 de desembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la diputada de Vox Júlia Calvet i 'Punts de vista' rep l'actor Miki Esparbé i la directora, guionista i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell. Diumenge, el programa 'Calidoscopi' es posa en forma; la cofundadora de De La Mur, Montse Murciano, visita 'Noms propis'; 'Va de verd' arriba carregat de pràctics tutorials; Sílvia Abril descobreix la calçotada de Valls a 'La recepta perduda' i 'Docu2' emet el documental 'Dones a Mart'.
Dissabte: l'actualitat parlamentària i cultural
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista la diputada de Vox Júlia Calvet. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
11:00h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, compta amb l'actor Miki Esparbé i amb la directora, guionista i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, que presenten la pel·lícula 'Frontera'.El programa també inclou la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Yolanda Sey i Santi Fondevila, i finalment, les seccions de Maria Nicolau i Rita Roig.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: joies d'arxiu, entrevistes, plantes, gastronomia i els millors documentals
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi', Laura Vives explora com ha evolucionat la manera de practicar exercici físic i cuidar el nostre cos i la nostra salut al llarg del temps. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també els més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
11:20h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Montse Murciano, cofundadora i directora creativa de De La Mur, una empresa familiar que van crear el 2015 i que no ha parat de créixer. Murciano és una dona que ha sabut transformar les dificultats en oportunitats i els somnis en realitat.
14:25h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba amb nous consells dels seus molis i una àmplia varietat de tutorials. Des de com netejar bolets i cultivar tomàquets en fibra de coco fins a descobrir la Rosa de Jericó o com fer una flor de macramé. A més, l'autora Clara Redondo i la realitat de les dones joves del camp.
18:35h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'La recepta perduda'es desplaça fins a Valls amb Sílvia Abril al capdavant. En aquest capítol, el programa mostra com preparar una calçotada autèntica: en una masia, amb productes de la terra, una salsa casolana, el porró i una bona colla.
19:05h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena 'Dones a Mart', una pel·lícula documental que narra l'aventura de la tripulació Hypatia I, un equip femení que realitza una simulació de vida marciana en una base anàloga al desert de Utah, els Estats Units. L'expedició és també l'excusa perfecte per a abordar grans temes com l'exploració de l'Univers i el paper de la dona en la carrera espacial.
19:55h a La 2Cat