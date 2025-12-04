Enlaces accesibilidad
Júlia Calvet, de Vox, a 'Aquí parlem'

Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista la diputada Júlia Calvet.
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.

Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista la diputada Júlia Calvet. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs parla amb la diputada de Vox, Júlia Calvet. La jurista és portaveu nacional de Joventut de Vox i fins el 2024 presidenta de l'associació estudiantil 'S'ha acabat'. Calvet és la diputada més jove del Parlament.

'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana se centra en la crisi porcina i el trencament de les relacions entre el PSOE i Junts.

