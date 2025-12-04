Júlia Calvet, de Vox, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs parla amb la diputada Júlia Calvet de Vox
- Dissabte, 6 de desembre, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
Comunicació - RTVE Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista la diputada Júlia Calvet. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb la diputada de Vox, Júlia Calvet. La jurista és portaveu nacional de Joventut de Vox i fins el 2024 presidenta de l'associació estudiantil 'S'ha acabat'. Calvet és la diputada més jove del Parlament.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana se centra en la crisi porcina i el trencament de les relacions entre el PSOE i Junts.