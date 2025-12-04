Tutorials, plantes i històries del camp, diumenge a 'Va de verd'
- El programa mostra com netejar els bolets, una manera particular de cultivar tomàquets i també com fer flors de macramé
- Diumenge 7 de desembre, a les 18:35h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba amb nous consells dels seus molis i una àmplia varietat de tutorials. Des de com netejar bolets i cultivar tomàquets en fibra de coco fins a descobrir la Rosa de Jericó o com fer una flor de macramé. A més, l'autora Clara Redondo i la realitat de les dones joves del camp.
En aquest episodi toca arremangar-se les mànigues perquè els molis de 'Va de verd' arriben carregats de variats tutorials ben pràctics. Per als amants dels bolets, @lacuinadegavina ofereix la guia definitiva per netejar-los correctament; i per als més curiosos, Sebastián Marín explica com cultivar tomàquets utilitzant fibra de coco, i @manantialysalud descobreix els misteris de la Rosa de Jericó, una planta que reneix després de llargs períodes de sequera. Després, per als més creatius, @juliansanpedro ensenya a elaborar pas a pas una flor de macramé i @floritismo resol el dubte de si cal tallar o no la flor de les tulipes.
A més, en aquest programa també s'analitza la realitat de les dones joves al camp amb @anita_la_cortijera. I es coneix de prop Clara Redondo, coneguda a les xarxes com @plantitiscronica, autora de 'Hogar, verde hogar: Guía para cuidar tus plantas de interior' i guanyadora del premi 'Moli de l'Any 2023'.