Plantes màgiques, aquesta setmana a 'Va de verd'
- El programa, presentat per María Gómez, visita la Fira de Carabasses Gegants de Lleida i descobreix els molts beneficis de l'hibisc
- Diumenge 16 de novembre, a les 19:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai dedicat a les plantes de La 2Cat que presenta María Gómez, torna amb nous consells dels seus estimats molis. A través de la seva mirada, el programa mostra la màgia que les plantes fan per elles mateixes, especialment la carabassa, tot un superaliment.
En aquest episodi, el programa visita la Fira de Carabasses Gegants de Lleida per conèixer millor aquest superaliment. Amb l'ajuda del moli @cgsidamon, descobrim curiositats com la capacitat de les carabasses per emmagatzemar l'aigua, una facultat que també tenen les plantes grasses, a més de les seves múltiples formes i colors, tal com ens ensenya Natàlia Sáez (@enhabrilhojasmil).
Aquesta nova entrega de 'Va de verd' també posa el focus en una altra planta màgica: l'hibisc. Comprovarem com el seu ús ornamental fa curt comparat amb els beneficis que té sobre la salut i l'alimentació. D'altra banda, el programa compta amb Flora, la seva particular tomba-mites vegetals, que una vegada més torna per qüestionar-nos alguna d'aquelles històries sobre plantes que tots hem escoltat mil cops, però que no ens havíem aturat mai a contrastar científicament.