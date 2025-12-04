Sílvia Abril descobreix la 'Calçotada de Valls', aquest diumenge a 'La recepta perduda'
- Una calçotada a l'estil més tradicional i amb productes de la terra
- Diumenge, 7 de desembre, a les 19:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquesta setmana, 'La recepta perduda'es desplaça fins a Valls amb Sílvia Abril al capdavant. En aquest capítol, el programa mostra com preparar una calçotada autèntica: en una masia, amb productes de la terra, una salsa casolana, el porró i una bona colla.
Entre els castells i les calçotades, Valls és l'origen d'algunes de les senyes d'identitat més destacades de Catalunya. Disposada a aprendre com s'organitza una autèntica calçotada de masia, la Sílvia Abril coneix el Josep i la Mercè, un matrimoni de gairebé vuitanta anys que li fa reflexionar sobre la importància de mantenir-se actiu malgrat el pas del temps. L'episodi també compta amb la participació de la gastrònoma Mariona Quadrada, amb qui s'aprofundeix en la fundació de la IGP Calçots de Valls i en la importància d'elaborar una bona salsa de calçots.
El programa descobreix, a més, l'innovador croissant de calçot, una curiosa fusió entre tradició i creativitat, sense oblidar elements tan identitaris com el porró. Després d'haver conegut totes les peces que fan possible aquest àpat tan especial, la Sílvia comparteix una calçotada plena de bon humor, música i ganes de viure.