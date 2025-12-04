Justo Molinero i Toni Sevilla, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
Xavi Bundó convida el locutor i empresari i l'actor per reviure el 1949, amb els seus records i les seves vicències
En aquest episodi de 'L'any que vas néixer', Xavi Bundó recorda a través del NO-DO de 1949 els records i vivències dels dos convidats nascuts aquest any: el locutor de ràdio i empresari Justo Molinero i l'actor Toni Sevilla. 1949 és un any molt intens políticament i culturalment, amb el món recuperant-se de la Segona Guerra Mundial i amb la Guerra Freda consolidant-se. Aquest any neixen la República Popular de la Xina i l'OTAN, on Espanya és vetada degut a les seves antigues simpaties per Hitler i Mussolini.
El règim franquista s'ha industrialitzat amb obres faraòniques per a subsistir en el sistema autàrquic, amb molt d'intervencionisme estatal. Així i tot, hi ha crisis en el sector agrari, escassetat generalitzada, i la vida és dura a tot arreu. El franquisme culpa de la mala economia a l'aïllament internacional, els efectes de la postguerra i la sequera. Es posen em marxa programes per dinamitzar l'economia, però són poc eficients. El mercat negre i la picaresca estan en plena ebullició.