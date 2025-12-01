Mercè Arànega i Quimi Portet, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó convida l'actriu i el músic per reviure el 1957, amb la Guerra Freda i com Espanya camina cap al 'desarrollismo'
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavi Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Xavi Bundó viatja a l'any 1957 a través de l'arxiu del NO-DO per descobrir l'Espanya de l'època de la mà de l'actriu Mercè Arànega i el músic Quimi Portet, que comparteixen els seus records d'un país que comença a deixar enrere el fantasma de la Guerra Civil per a entrar de cap al 'desarrollismo' de la década dels seixanta.
L'any 1957 està marcat per la rivalitat política, militar i tecnològica entre els Estats Units i l'URSS: el president Eisenhower es compromet a defensar els països de l'Orient Mitjà de la influència comunista, i els soviètics avancen en la carrera espacial amb el llançament del Sputnik 1 -el primer satèl·lit espacial- i el Sputnik 2, on viatjava la gosseta Laika. Al mateix temps, el món està en ple procés de descolonització, però Espanya es resisteix a imitar aquesta tendència i comença una guerra no declarada amb el Marroc que el NO-DO intenta presentar com un conflicte menor sense donar massa explicacions.