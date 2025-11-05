El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista Miguel Àngel Gimeno i repassa la sessió de control al president Illla
- Dissabte, 8 de novembre, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb Miguel Ángel Gimeno. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs entrevista el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno. El que va ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i magistrat de la Sala Civil i Penal del TSJC, parla amb Falgàs de si l'Ofcina té prou eines per combatre el frau, de la judicialització de la política i dels informes sobre la DGAIA, entre altres qüestions.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària, en una setmana on Lluís Falgàs repassa la sessió de control al president Illa i l'actualitat del judici al fiscal general.