Salvador Vergés, de Junts per Catalunya, a 'Aquí parlem'

Un hombre de mediana edad, con gafas y traje azul con estampado de cuadros, posa frente a un fondo naranja con logotipos.
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.

Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista el diputat Salvador Vergés. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs parla amb el diputat i portaveu al Parlament de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Enginyer de camins, canals i ports, és diputat des de la XIII legislatura, el 2021.

'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana amb el judici de Jordi Pujol i la publicació dels resultats del Baròmetre de Centre d'Estudis d'Opinió.

