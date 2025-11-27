Salvador Vergés, de Junts per Catalunya, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs parla amb el portaveu del grup parlamentari de JxCat, Salvador Vergés
- Dissabte, 29 de novembre, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista el diputat Salvador Vergés. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb el diputat i portaveu al Parlament de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Enginyer de camins, canals i ports, és diputat des de la XIII legislatura, el 2021.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana amb el judici de Jordi Pujol i la publicació dels resultats del Baròmetre de Centre d'Estudis d'Opinió.