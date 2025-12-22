Col·lecció de receptes de cuina de La 2Cat a RTVE Play
- Descobreix les millors receptes al recull que trobaràs a la plataforma d'RTVE Play
- De la 'La recepta perduda', 'Aquí la Terra', de l'Ada Parellada o del Chef Bosquet; al plat
RTVE Play estrena una nova col·lecció de receptes tradicionals catalanes per viure el Nadal a taula. Aquestes festes compartiu receptes, records i emocions. Descobreix plats que uneixen tradició i creativitat de la mà de la xef Ada Parellada i el Chef Bosquet, i redescobreix els sabors de sempre amb 'La recepta perduda' i 'Aquí la Terra'.
RTVE Play presenta una nova col·lecció dedicada a la cuina catalana, una proposta que posa en valor les receptes tradicionals i els plats més emblemàtics de les festes nadalenques. La col·lecció, disponible a la plataforma, reuneix continguts de programes com 'La recepta perduda', 'Aquí la Terra', 'Cuina Brutal' i 'Cafè d'Idees', amb la participació de xefs i divulgadors reconeguts del panorama gastronòmic català.
Entre els plats imprescindibles hi trobem els canelons de Sant Esteve, una de les tradicions més arrelades a Catalunya, elaborats a partir de les sobres del rostit o de la carn d'olla de l'escudella. A 'La recepta perduda', Sílvia Abril ens acompanya pas a pas en l'elaboració d'aquest clàssic nadalenc, tot recuperant la memòria culinària del territori.
La col·lecció també inclou altres receptes emblemàtiques com el gall rostit, l'escudella, el fricandó, la caldereta de xai i els calamars amb ceba, així com propostes dolces imprescindibles d'aquestes dates: torrons d'Agramunt, neules banyades amb xocolata, tortell de Reis, crema catalana, panettone, mousse de torró i versions creatives del Tió de Nadal fetes de xocolata.
Figures com Ada Parellada, Chef Bosquet i altres professionals de la cuina aporten consells pràctics, idees creatives i trucs perquè aquestes receptes tradicionals es puguin fer a casa de manera senzilla i amb èxit, sense perdre l'essència de la cuina de sempre.
Aquesta col·lecció reafirma el compromís de RTVE Catalunya amb la gastronomia, la cultura i la llengua, oferint continguts de qualitat que connecten amb les tradicions i el territori. Totes les receptes es poden veure a RTVE Play i les xarxes socials dins la col·lecció especial de la setmana de la cuina.