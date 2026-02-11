RTVE Catalunya ofereix la Copa del Rei en català
- Dijous, la retransmissió del Atlético de Madrid - FC Barcelona
- A partir de les 20:45h a La 1 i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
El proper dijous 12 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català la segona semifinal Copa del Rei entre l'Atlético de Madrid i el F.C. Barcelona, a partir de les 20:45h. Es podrà seguir, en dual, el partit a La 1 i a RTVE Play Catalunya, amb els comentaris de Joan Carles García i Lluis Carreras.
L'anada de la semifinal enfronta als blaugranes a l'equip de Simeone. El partir de tornada es jugarà al Camp Nou el proper 3 de març.
Els partits també es podran seguir per RTVE Play Catalunya.