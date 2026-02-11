Enlaces accesibilidad
RTVE Catalunya ofereix la Copa del Rei en català

  • Dijous, la retransmissió del Atlético de Madrid - FC Barcelona
  • A partir de les 20:45h a La 1 i a RTVE Play Catalunya
Un jugador de fútbol, vestido con la equipación rojiblanca, domina el balón con el pie. Lleva una cinta con los colores de la bandera española en el brazo y el logo de la Copa del Rey es visible en el fondo.
Jugador de l'Atlètic de Madrid a la Copa del rei
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

El proper dijous 12 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català la segona semifinal Copa del Rei entre l'Atlético de Madrid i el F.C. Barcelona, a partir de les 20:45h. Es podrà seguir, en dual, el partit a La 1 i a RTVE Play Catalunya, amb els comentaris de Joan Carles García i Lluis Carreras.

L'anada de la semifinal enfronta als blaugranes a l'equip de Simeone. El partir de tornada es jugarà al Camp Nou el proper 3 de març.

Els partits també es podran seguir per RTVE Play Catalunya.

