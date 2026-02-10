La 2Cat estrena 'I ara què?', el programa sorpresa de Sílvia Abril en prime time
- Un espai imprevisible on cada setmana rebrà un convidat sense saber qui truca a la porta
- Humor, conversa i emoció en un format que barreja talk show i joc televisiu
- Estrena al març al prime time de La 2Cat
La 2Cat estrenarà aquest març en horari de màxima audiència 'I ara què?', el nou espai conduït per Sílvia Abril. Un format híbrid entre talk show i late night domèstic on les sorpreses marquen el ritme de cada entrega.
El plató es converteix en la casa televisiva de la presentadora —amb el seu gos Baloo inclòs— i només hi ha una certesa: algú crida al timbre. A partir d'aquí, tot és sorpresa.
'I ara què?' aposta per la naturalitat. Hi ha humor, però no és un programa de sketches ni de monòlegs: la comèdia neix de la reacció i la improvisació. L'espai alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors, allunyant-se de l'entrevista promocional clàssica.
El programa es construeix a partir de la personalitat de Sílvia Abril: curiosa, propera i espontània. Pel plató passaran perfils diversos que permetran converses relaxades i poc previsibles.
Després d'una llarga trajectòria professional, la presentadora de 'La recepta perduda', afronta un dels seus projectes més personals: un espai fet a la seva mida on l'entreteniment neix de la sorpresa i de la conversa sense guió previ.
'I ara què?' és una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.