La 2Cat estrena 'I ara què?', el programa sorpresa de Sílvia Abril en prime time

  • Un espai imprevisible on cada setmana rebrà un convidat sense saber qui truca a la porta
  • Humor, conversa i emoció en un format que barreja talk show i joc televisiu
  • Estrena al març al prime time de La 2Cat
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

La 2Cat estrenarà aquest març en horari de màxima audiència 'I ara què?', el nou espai conduït per Sílvia Abril. Un format híbrid entre talk show i late night domèstic on les sorpreses marquen el ritme de cada entrega.

El plató es converteix en la casa televisiva de la presentadora —amb el seu gos Baloo inclòs— i només hi ha una certesa: algú crida al timbre. A partir d'aquí, tot és sorpresa.

'I ara què?' aposta per la naturalitat. Hi ha humor, però no és un programa de sketches ni de monòlegs: la comèdia neix de la reacció i la improvisació. L'espai alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors, allunyant-se de l'entrevista promocional clàssica.

El programa es construeix a partir de la personalitat de Sílvia Abril: curiosa, propera i espontània. Pel plató passaran perfils diversos que permetran converses relaxades i poc previsibles.

Després d'una llarga trajectòria professional, la presentadora de 'La recepta perduda', afronta un dels seus projectes més personals: un espai fet a la seva mida on l'entreteniment neix de la sorpresa i de la conversa sense guió previ.

'I ara què?' és una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.

