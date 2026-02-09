'Beatus Ille-Àreu' i 'La luz que nos da el agua: la central de Camarasa', reconeguts als Premis Pica d'Estats
El jurat del Premi Pica d'Estats ha anunciat els vuit reportatges guanyadors de la 36a edició. Entre ells, dos reconeixements per a RTVE Catalunya: el premi al millor treball audiovisual se l'ha endut 'Beatus Ille-Àreu', i el premi al millor treball de ràdio ha reconegut el reportatge 'La luz que nos da el agua: la central de Camarasa', de RNE, Joana Sendra i Luis Jover.
'La luz que nos da el agua: la central de Camarasa' ha estat premi al millor treball de ràdio. El reportatge dels periodistes d'RNE, Joana Sendra i Luis Jover, viatja a Camarasa, Lleida, on en 1918 es va aixecar una de tantes centrals hidroelèctriques del país, transformant per sempre la zona i la seva economia. Però aquesta central és especial: aquí comença la famosa vaga de la Canadenca que va donar peu al decret de les vuit hores laborals. Endesa permet avui la seva visita, en el que es coneix com a turisme hidràulic. El municipi, de 800 habitants, ha sabut aprofitar l'estirada i hi ha moltes iniciatives turístiques nascudes gràcies a la central.
El premi al millor treball audiovisual se l'ha endut 'Beatus Ille-Àreu', emès per La 2 el 16 de novembre de 2024, i que té com a eix vertebrador la Milla Vertical d'Àreu. Amb espectaculars imatges aèries i terrestres i testimonis de participants, organitzadors i veïns d'Àreu, el reportatge, de José María Mas i David Riol, també descriu la vida dels habitants d'aquesta petita població del Pallars Sobirà.