En directo: comparecencia del José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón, en la comisión sobre la dana

Por segunda vez en dos meses, el que era jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, declara este lunes por su papel en la gestión de la dana en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Cuenca, que además de hombre de confianza de Mazón era su compañero de piso en Valencia, ya respondió a las preguntas de los parlamentarios el pasado 1 de diciembre. Entonces, la comparecencia se centró en su supuesto papel de intermediario el 29 de octubre de 2024 entre el jefe del Consell, que estuvo cerca de cuatro horas en una comida en el restaurante El Ventorro con una periodista, y la exconsellera Salomé Pradas, al frente de la gestión de la tragedia desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Según había afirmado Pradas en una entrevista en La Sexta apenas dos días antes de aquella comparecencia, Cuenca le ordenó no molestar con llamadas al president la tarde de la dana porque tenía actos. Ella, sin embargo, se saltó la advertencia. "¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando?", se preguntaba.

Cuenca se defendió ante las preguntas de los diputados asegurando que no recordaba "en absoluto" haber trasladado esta orden a Pradas, pero sí que admitió que habló con ella a las 13.20 horas y que le parecía "normal" haberle dicho eso, aunque solo en el marco temporal de los actos en los que estaba Mazón esa mañana.

"Salo. De confinar nada por favor" El nombre de Cuenca saltó a la palestra tras revelarse los mensajes que le envió a la exconsellera Salomé Pradas, al frente de la gestión de la tragedia, en las horas más críticas de unas inundaciones que dejaron 230 muertos. Según uno de estos mensajes, aportados a la causa judicial por Pradas, Cuenca le pidió no confinar a la población cuando ella le trasladó la gravedad de las riadas. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le decía a las 19.54. La que era consellera de Interior le trasladó después que "la cosa está muy muy mal", pero él contestó: "Ya mujer, pero confinar una provincia es una barbaridad". El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada" Mª Carmen Cruz Martín