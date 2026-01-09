El jefe de Gabinete de Mazón en la Generalitat reseteó su móvil corporativo antes de devolverlo

Un informe de la Generalitat Valenciana ha confirmado que el exjefe de Gabinete del expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, reseteó su móvil corporativo antes de devolverlo.

Según el documento al que ha tenido acceso RTVE, Cuenca no se conecta a una red móvil desde el pasado 10 de diciembre. Ahora, la Generalitat remite este informe a la jueza que investiga la gestión penal de la dana del 29-O y que pidió al gobierno valenciano si se podían recuperar los mensajes borrados del terminal de Cuenca.

Desde la Generalitat han apuntado que Cuenca tiene asignados cuatro terminales corporativos, de los cuales uno de ellos, un Iphone 14 Pro Maz de 256 Gb de espacio fue devuelto este miércoles 7 de enero. "Este móvil ha sido reseteado antes de su entrega, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados", ha explicado la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, "la herramienta de monitorización de dispositivos móviles" que utiliza la Generalitat ha detectado que el móvil "tuvo instalado WhatsApp, pero no se puede determinar en qué momento se desinstaló". Además, también añaden que hasta el 9 de diciembre de 2025, estuvo activo el terminal, algo más de un mes después de la dimisión de Carlos Mazón y una semana después de la toma de posesión de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

Este próximo lunes Cuenca afrontará un careo con la exconsellera Salomé Pradas, tal y como solicitó una acusación popular. La decisión se tomó por parte de la jueza que instruye la causa después de que Pradas aportara a la causa los mensajes de WhatsApp que se cruzó con Cuenca en las horas críticas de la riada, y después de que este declarara como testigo que estos mensajes estaban "descontextualizados".

Según el acta notarial con estos mensajes, Cuenca frenó a la entonces consellera de Interior y Justicia, de que confinara a la población, a pesar de que ella le avisó de que la cosa estaba "muy muy mal" y que había un muerto. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le trasladó. Además, por ese mismo motivo la jueza ha pedido a tres testigos que declaren sobre el confinamiento después de haber apreciado "contradicciones" en el testimonio de Cuenca.