Feijóo declara como testigo ante la jueza de la dana telemáticamente desde Congreso por sus WhatsApp con Mazón
- Aclarará los mensajes remitidos a la jueza en los que pedía a Mazón que llevara "la iniciativa en la comunicación"
- El líder de los populares aseguró dos días después de la dana que Mazón le informó en "tiempo real"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este viernes para declarar como testigo ante la jueza instructora de la causa sobre la gestión durante la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024 que solo en la provincia de Valencia dejó 230 víctimas mortales. La comparecencia de Feijóo, que va a ser telemática desde su despacho en el Congreso, tal y como él solicitó, se produce una semana después de que aportara de forma voluntaria los mensajes que intercambió por Whatsapp con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.
La citación a Feijóo, prevista a las 9:30 horas, se produjo a raíz de las declaraciones que hizo solo dos días después de la tragedia, el 31 de octubre de 2024, en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias del municipio valenciano de l'Eliana, alrededor de las 9:00 horas, cuando dijo que Mazón le informó en "tiempo real".
En concreto, en una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, las palabras de Feijóo fueron estas: "Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".
Cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación
A raíz de esta declaración de Feijóo, la jueza consideraba en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la dana por Mazón.
Por ello, la instructora sostiene que "habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real", eso supondría "una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas".
El líder del PP remitió a la jueza en un primer momento solo los mensajes que Mazón le había remitido el día de la dana desde las 20:08 horas hasta las 23.29. En ellos se revelaba que según avanzaba la noche el 'expresident' llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".
Feijóo envió a la jueza el resto de los mensajes el pasado viernes, último día que tenía de plazo para hacerlo. En estos mensajes afirmaba que esperaba que el Gobierno hubiera llamado a la Generalitat y le prestara "ayuda suficiente" y preguntó qué "ministro de referencia" tenían.
También trasladó ánimo a Mazón y le sugirió que "liderase informativamente" esta tragedia, entre otros mensajes de apoyo, y le pidió al expresident que llevara "la iniciativa en la comunicación" de la tragedia. "Es la clave", añadía a continuación.
Además, de acuerdo con el listado de llamadas de Mazón remitido por la Generalitat Valenciana a la comisión de investigación en Les Corts, el entonces president no habló con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 de la noche.
Entre esas 26 llamadas que el entonces president hizo también figuraba que una hora antes, a las 20:22, cuando ya se había enviado el mensaje de alerta a los teléfonos móviles, se puso en contacto con el Gobierno de España, en concreto con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.