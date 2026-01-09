Feijóo declara como testigo ante la jueza de la dana telemáticamente desde Congreso por sus WhatsApp con Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este viernes para declarar como testigo ante la jueza instructora de la causa sobre la gestión durante la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024 que solo en la provincia de Valencia dejó 230 víctimas mortales. La comparecencia de Feijóo, que va a ser telemática desde su despacho en el Congreso, tal y como él solicitó, se produce una semana después de que aportara de forma voluntaria los mensajes que intercambió por Whatsapp con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

La citación a Feijóo, prevista a las 9:30 horas, se produjo a raíz de las declaraciones que hizo solo dos días después de la tragedia, el 31 de octubre de 2024, en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias del municipio valenciano de l'Eliana, alrededor de las 9:00 horas, cuando dijo que Mazón le informó en "tiempo real".

En concreto, en una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, las palabras de Feijóo fueron estas: "Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".