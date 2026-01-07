La jueza de la dana cita a tres testigos por contradicciones con el exjefe de gabinete de Mazón

La jueza que investiga la gestión de la dana ha citado a declarar como testigos al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat por las contradicciones de un informe con lo expresado por el exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón sobre las consultas para confinar a la población.

Según los mensajes aportados a la causa de la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, el exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, frenó que confinara a la población, a pesar de que ella le avisó de que la cosa estaba "muy muy mal" y que había un muerto. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le traslada.

El Juzgado 3 de Catarroja ha recibido el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana de 26 de diciembre que establece que el día de la dana ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia formuló consulta escrita a la Abogacía sobre un posible confinamiento de la población, según recoge un auto emitido este miércoles, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El informe indica que ningún alto cargo de estas consellerias consultó nada por escrito a la Abogacía, pero en la tarde del 29 de octubre de 2024 sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo, que causó 230 víctimas mortales.

La Conselleria de Pradas preguntó si el confinamiento tendría soporte jurídico En concreto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, llamó al abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse. Esta Conselleria es la que tenía entonces al frente a Pradas, investigada en la causa por su gestión de las horas más críticas de la tragedia. El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que Pradas contactara con la abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad. Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito. ““

El informe "contradice las manifestaciones" de José Manuel Cuenca La decisión de citar a estas tres personas ha sido adoptada en respuesta a la petición formulada por una acusación particular, y la instructora recuerda que estas testificales resultan "relevantes", pues el informe recibido "contradice las manifestaciones del testigo" José Manuel Cuenca, ex secretario autonómico de Comunicación de Presidencia de la Generalitat. Ello en referencia a que Cayetano García habría hablado con la Abogacía de la Generalitat, y que la respuesta de este último en relación con la posibilidad de adopción de una medida de "confinamiento" por parte de la consellera sería el motivo de los mensajes remitidos por Cuenca a Pradas en los que decía que no acordara la medida para toda la provincia: "Salo. De confinar nada por favor. Calma" (mensaje de las 19:54 horas), dijo Cuenca en uno.