La jueza de la dana pide a Feijóo que aporte "voluntariamente" sus mensajes a Mazón y avala su testificación telemática

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia, ha solicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aporte de forma voluntaria los mensajes de WhatsApp que forman "parte íntegra" de la conversación que mantuvo con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Además, ha avalado que testifique telemáticamente desde Madrid el próximo 9 de enero.

Así lo ha notificado la magistrada de Catarroja en un auto que ha hecho público este lunes, después de que el dirigente popular aportase únicamente los mensajes que había recibido por parte de Mazón, y no los que él le había enviado.

La instructora cree conveniente contar con la conversación completa, es decir, con las respuestas de Feijóo a los referidos mensajes "para que, de manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior".

Oredena que se comunique "nuevamente" a Feijóo esta petición Por ello, ha ordenado que se comunique "nuevamente" al presidente del PP "la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa los mensajes que forman parte íntegra de la conversación" y que fueron remitidos por él mismo a Mazón el día 29 de octubre de 2024. "Todo ello partiendo de la absoluta voluntariedad en la aportación, así como de la manifestación expresada en el escrito presentado del deseo del testigo de colaboración con la instrucción", apunta la jueza, quien subraya en el mismo auto "la extrema gravedad de los hechos objeto de la investigación". En el balance de año que ha realizado este lunes, Feijóo ha asegurado que, pese a haber cambiado de teléfono recientemente, "no ha aprovechado para borrar los mensajes" y ha reiterado su colaboración con la jueza. Feijóo remite a la jueza los 'whatsapps' que Mazón le envío el día de la dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"