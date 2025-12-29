Robles exige a Feijóo que se disculpe por "mentir" sobre el despliegue de la UME en la dana: "¿Por qué no dice la verdad?"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se disculpe por "mentir" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la dana del 29 de octubre de 2024. "Ni siquiera hace 15 días volvió a salir diciendo que el Ejército no estaba", ha señalado la ministra, que lo considera "una falta de respeto", al Ejército "en su conjunto", después de que los mensajes enviados a la jueza por el líder del PP revelaran, según varios medios, que el entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón le informó de envío de militares.

Entrevistada en La Hora de La 1, la ministra ha denunciado una "campaña de desinformación, de faltar a la verdad en momentos tan duros como las emergencias" y ha acusado a Feijóo de haber tratado de "cubrir la ineficacia" de Mazón, que "no estaba donde tenía que estar".

El pasado viernes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pidió la dimisión de Feijóo por haber dicho que Mazón le informó "en tiempo real" de la dana, cuando los primeros mensajes se los enviaron pasadas las 20:00 horas.

Cuestiona la legitimidad de Feijóo para ser presidente Robles ha calificado de "especialmente grave" que un partido "que se llama de estado", como el PP, "niegue la realidad, ponga en cuestión la actuación del Ejército y esté descalificando, faltando a la verdad respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas". En un tono de reproche por las últimas informaciones que se han conocido en el marco de la causa que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Robles ha insistido en varias ocasiones en que tanto Feijóo como Mazón "se disculpen con los ciudadanos de Valencia y con la UME y las Fuerzas Armadas" porque estuvieron "poniendo en riesgo sus vidas y rescatando a la gente" y ha preguntado a Feijóo: "¿Por qué no dice la verdad?". También ha cuestionado la legitimidad de Feijóo para gobernar como presidente del Ejecutivo, instándole a hacer un "análisis muy serio de si quien tapa una una ineficacia de un presidente autonómico tiene legitimidad para luego en momentos difíciles conducir este país".