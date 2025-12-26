La oposición insta a Feijóo a entregar a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón

Los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas, el PSPV-PSOE y Compromís, han instado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que entregue a la jueza instructora de la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 — que dejó 230 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia— la conversación íntegra que mantuvo ese día por Whatsapp con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En su cita como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, fijada este 9 de enero, Feijóo "debería aprovechar" para aclarar toda la verdad de lo ocurrido, señalan desde la dirección del PSPV-PSOE, y eso "exige entregar no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", después de que el líder del PP haya remitido a la instructora los mensajes que el expresident le remitió en esa conversación pero no los que él mismo envió.

Feijóo remitió este miércoles a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos los mensajes de móvil que Mazón le envió en la conversación que mantuvo con él entre las 20:08 y las 23:29 del 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la riada. En uno de ellos, y según avanzaba la noche, el ya expresident llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Los socialistas valencianos creen que esta es una "extraña manera de colaborar con la justicia la del señor Feijóo", al actuar "con opacidad, impostura y malas artes", y han asegurado en un comunicado que los valencianos "se están preguntando qué oculta" el líder del PP.

El PSPV-PSOE ha calificado la actitud del dirigente del PP de "falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles".

Feijóo "mintió a todos los valencianos cuando dijo que había estado informado en tiempo real desde el lunes" 28 de octubre, han señalado los socialistas valencianos sobre lo que dijo Feijóo, y ahora "miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error". "Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada: no hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano", han señalado.

Para el PSPV-PSOE, en el escrito aportado por Feijóo se evidencia, "una vez más", que el expresident Mazón "ya supo esa noche de la gravedad de la catástrofe" por lo que instan a los dirigentes del PP a "contar toda la verdad y dejar de esconderse en embustes y trampas".

Además, han acusado al líder del PP de "aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo" sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunitat Valenciana, y de ser "responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año".