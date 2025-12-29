El Gobierno exige la dimisión de Feijóo por "mentir" sobre la dana y le insta a entregar sus mensajes a Mazón

El Gobierno ha exigido de nuevo este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimita por "mentir" sobre la conversación que mantuvo con el expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana del 29 de octubre de 2024 y que entregue a la jueza que investiga la gestión de la emergencia todos los mensajes, y no solo los que le envió el entonces president, sino también los que le mandó. Así lo ha asegurado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha insistido en volver a pedir elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma.

Feijóo ha hecho balance de 2025 en una rueda de prensa desde la sede del partido, en la que el líder del PP ha asegurado haber entregado a la jueza lo que le pidió y que si se lo pide le dará la conversación completa, como así ha hecho precisamente este lunes la instructora de la causa, en la que se investiga la gestión de la emergencia que dejó 230 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia.

El líder del PP ha criticado que el Gobierno pida su dimisión al considerar que había "mentido" por asegurar que Mazón le había informado a "tiempo real" sobre la situación durante la dana. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".

"Seguramente si conociéramos los detalles de instrucción, la conversación en la dirección de Feijóo, Mazón estaría en peor lugar del que está a día de hoy que desde luego es la de mentiroso para los valencianos", ha señalado la ministra que también ha vuelto a pedir elecciones anticipadas, como en Extremadura y en Aragón.

Morant ha advertido de que "no existe ningún auto que le haya impedido decir la verdad durante 14 meses" y que podría haber "contado la verdad, en vez de escoger mentir".