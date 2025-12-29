El Gobierno exige la dimisión de Feijóo por "mentir" sobre la dana y le insta a entregar sus mensajes a Mazón
- Morant y Torres esperan que el líder del PP también facilite a la jueza los mensajes que él envió a Mazón
- Feijóo ha asegurado que facilitará a la juez la conversación completa si se lo pide, como ha hecho este lunes
El Gobierno ha exigido de nuevo este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimita por "mentir" sobre la conversación que mantuvo con el expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana del 29 de octubre de 2024 y que entregue a la jueza que investiga la gestión de la emergencia todos los mensajes, y no solo los que le envió el entonces president, sino también los que le mandó. Así lo ha asegurado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha insistido en volver a pedir elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma.
Feijóo ha hecho balance de 2025 en una rueda de prensa desde la sede del partido, en la que el líder del PP ha asegurado haber entregado a la jueza lo que le pidió y que si se lo pide le dará la conversación completa, como así ha hecho precisamente este lunes la instructora de la causa, en la que se investiga la gestión de la emergencia que dejó 230 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia.
El líder del PP ha criticado que el Gobierno pida su dimisión al considerar que había "mentido" por asegurar que Mazón le había informado a "tiempo real" sobre la situación durante la dana. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".
"Seguramente si conociéramos los detalles de instrucción, la conversación en la dirección de Feijóo, Mazón estaría en peor lugar del que está a día de hoy que desde luego es la de mentiroso para los valencianos", ha señalado la ministra que también ha vuelto a pedir elecciones anticipadas, como en Extremadura y en Aragón.
Morant ha advertido de que "no existe ningún auto que le haya impedido decir la verdad durante 14 meses" y que podría haber "contado la verdad, en vez de escoger mentir".
Torres: "Espero que podamos conocer los mensajes que envió Feijóo a Mazón"
También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado este lunes que Feijóo dijo que estaba "informado a tiempo real" desde el lunes, y la dana ocurrió el martes, y dijo que "nadie del Gobierno de España les había informado" y sin embargo, han salido "los Whatsapp en los que Mazón reconoce haber hablado" con varios ministros). "Espero que podamos conocer los mensajes que envió Feijoo a Mazón el día de la dana, es de justicia poder saberlo", ha señalado.
Torres ha criticado el balance del año que ha hecho Feijóo, al que ha acusado de rayar el racismo y de parecerse cada vez más al líder de Vox, Santiago Abascal. "Solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor, temor a lo que acaba de pasar en Extremadura", ha dicho Torres en alusión a los resultados de estas elecciones autonómicas, donde ha ganado el PP aunque necesitará de Vox para gobernar.
En una rueda de prensa en la que también ha hecho balance de su gestión como ministro en 2025, Torres se ha referido también al balance que ha hecho este mismo lunes Feijóo, al que ha reprochado que haya vinculado la "falta limpieza y regeneración" con el fenómeno migratorio. En su opinión, este discurso "raya el racismo, la xenofobia y el aplastamiento de los derechos humanos", y cree además que es el propio Feijóo, y no el Gobierno, el que está haciendo crecer a la "ultraderecha".
Por otro lado, ha criticado al líder del PP por no haber hecho "ni una sola propuesta constructiva", considera que en lo que dice Feijóo "todo es destrucción, todo es negación, todo es ataque al Gobierno de España", ha añadido.
La "única obsesión" de Feijóo es "derrotar al Gobierno" de Pedro Sánchez y acabar él como presidente, pero le ha advertido de que los presidentes se eligen por mayorías parlamentarias y no son "caprichos personales".
También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este lunes contra Feijóo, al que ha exigido que se disculpe por haber "mentido" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el día de la dana. Entrevistada en La hora de La 1, la ministra le ha preguntado "¿por qué no dice la verdad?", después de que los mensajes de Whatsapp que el propio líder del PP remitió a la jueza revelaran que el entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón le informó ese mismo día del envío de militares.
Desde su cuenta en la red social X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que el balance de Feijóo pasará a la historia del "catastrofismo apocalíptico". "Le ha faltado recomendar que nos hagamos refugios nucleares. La realidad: España es la mejor economía desarrollada del mundo y seguimos reforzando nuestro Estado del bienestar", ha subrayado antes de desear un feliz 2026.