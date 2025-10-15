Mazón no habló con Feijóo hasta las 21:27 de la noche de la dana, según el registro de llamadas
- Según el listado enviado a las Cortes, llamó a las ministras Ribera y Montero cuando ya había llegado al Cecopi
- Durante la tarde del 29 de octubre se registran un total de 26 llamadas, seis de ellas con la consellera Pradas
La Generalitat ha enviado el listado de las llamadas de Mazón durante la tarde de la dana del 29 de octubre de 2024, a petición de la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas. En ese registro de 26 llamadas se comprueba que el presidente valenciano no habló con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 de la noche. Una hora antes, a las 20:22, cuando ya se había enviado el mensaje de alerta a los teléfonos móviles, se puso en contacto con el Gobierno de España, en concreto con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Esas llamadas, tanto las enviadas como las recibidas, se efectuaron desde el teléfono corporativo de Carlos Mazón y desde el móvil de un colaborador, que empleó, según la Generalitat, "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".
La primera llamada se registra a las 17:37 de la tarde, dirigida a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Por entonces, Pradas ya se encontraba reunida en el Cecopi, que había comenzado a las 17:00 horas. Mazón y Pradas hablaron por teléfono seis veces aquella tarde. La última llamada entre ellos se registra a las 20:10, justo un minuto antes de que se enviara el mensaje Es-Alert a los móviles de los valencianos. Esta información se conoció cuando por el registro de llamadas de Pradas, que no pudo localizar al presidente en dos ocasiones esa tarde.
A lo largo de la tarde, Mazón se puso en contacto tres veces con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Pero no fue hasta las 21:27 cuando habló con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que el líder popular declaró el 31 de octubre de 2024 que el president le venía informando "en tiempo real" desde el día antes de la tragedia (minuto 2:00). Hay dos llamadas registradas, la segunda de ellas cuatro minutos después de la primera, a las 21:30 horas.
Una llamada con Teresa Ribera y dos con María Jesús Montero
Cuando ya había llegado al Centro de Emergencias de l'Eliana, el presidente valenciano utilizó el móvil del colaborador para ponerse en contacto con el Gobierno de España. A las 20:22 comienza a hablar con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, cargo que aún ocupaba Teresa Ribera. Pasada una media hora, a las 20:55, Mazón telefonea a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se produce una nueva llamada entre Mazón y Monero a las 21:03 de la noche.
El registro también muestra cuatro llamadas durante la noche del 29 de octubre entre Carlos Mazón y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete: a las 21:33, 22:12, 22:28 y 22:37 horas. La última llamada es a las 23:29, con el presidente del Gobierno vasco, Imanol Pradales. El lehendakari le había enviado previamente un WhatsApp a Mazón y el presidente de la Generalitat le llamó.
En el listado también aparecen las llamadas con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor (a las 18:28); con el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González (18:48); con el síndic del grupo parlamentario popular, Miguel Barrachina (18:57); con el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca (19:41); con la directora general de la secretaría del gabinete del president, Pilar Montes (19:42); y con la directora general de Relaciones Institucionales, María Jesús García (19:44).