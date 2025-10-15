Mazón no habló con Feijóo hasta las 21:27 de la noche de la dana, según el registro de llamadas

La Generalitat ha enviado el listado de las llamadas de Mazón durante la tarde de la dana del 29 de octubre de 2024, a petición de la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas. En ese registro de 26 llamadas se comprueba que el presidente valenciano no habló con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 de la noche. Una hora antes, a las 20:22, cuando ya se había enviado el mensaje de alerta a los teléfonos móviles, se puso en contacto con el Gobierno de España, en concreto con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Esas llamadas, tanto las enviadas como las recibidas, se efectuaron desde el teléfono corporativo de Carlos Mazón y desde el móvil de un colaborador, que empleó, según la Generalitat, "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".

La primera llamada se registra a las 17:37 de la tarde, dirigida a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Por entonces, Pradas ya se encontraba reunida en el Cecopi, que había comenzado a las 17:00 horas. Mazón y Pradas hablaron por teléfono seis veces aquella tarde. La última llamada entre ellos se registra a las 20:10, justo un minuto antes de que se enviara el mensaje Es-Alert a los móviles de los valencianos. Esta información se conoció cuando por el registro de llamadas de Pradas, que no pudo localizar al presidente en dos ocasiones esa tarde.

A lo largo de la tarde, Mazón se puso en contacto tres veces con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Pero no fue hasta las 21:27 cuando habló con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que el líder popular declaró el 31 de octubre de 2024 que el president le venía informando "en tiempo real" desde el día antes de la tragedia (minuto 2:00). Hay dos llamadas registradas, la segunda de ellas cuatro minutos después de la primera, a las 21:30 horas.