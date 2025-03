Mazón asegura que realizó o recibió hasta 16 llamadas la tarde de la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a negar este lunes que estuviera incomunicado la tarde del 29 de octubre, día de la dana que arrasó el sur de Valencia, pues recuerda que realizó o recibió "hasta 16 llamadas" desde las 17:35 horas hasta las 20:00 horas, antes de llegar al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido en l'Eliana. Por ello, ha afirmado sentirse "un daño colateral" de la dana.

En un desayuno informativo en Madrid, al que han asistido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Mazón ha negado el "mantra" de que estuvo incomunicado durante esa tarde. También ha garantizado de que toda esta información la aportará en las comisiones de investigación sobre la dana, "como no puede ser de otra manera".

Así, ha recordado que aquella tarde tuvo una comida de trabajo con una periodista, pero ha asegurado que, después del almuerzo, "es falso que estuviera incomunicado, pues a las 17:37 hablé con la consellera", una llamada que se repitió luego en varias ocasiones, además de otras y también múltiples Whatsaps.

Dice haberse "arrastrado" ante Sánchez

Mazón, que ha reconocido que en el primer momento de la catástrofe llegó a "arrastrarse" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en interés de los valencianos, ha acusado al Ejecutivo central de no preocuparse de la reconstrucción, sino de hacer campañas contra él.

"Lejos de asumir sus errores, el Gobierno activó una campaña contra mí y la Generalitat, pero yo no soy una víctima, sino un daño colateral de las excusas del Gobierno", ha explicado.

En cuanto a la tardanza en enviar la alerta a los móviles, ha explicado que no podían avisar de algo que no sabían "por el completo silencio de la Confederación Hidrográfica", es decir, que no podían haber avisado de la amenaza que suponía el desbordamiento del Barranco del Pollo para pueblos como Paiporta o Catarroja porque la Confederación Hidrógrafica no les avisó de dicha amenaza. El único aviso que llegó fue "un email entre cientos", ha explicado.

Sobre por qué no instó la Generalitat la declaración de Emergencia, ha señalado que esa declaración, que supone pasar de nivel 2 al 3, supone únicamente que el liderazgo pasa a ser del Gobierno central y no de la Generalitat. "Estando en un nivel u otro, el Gobierno debe aportar todos los recursos a nuestra disposición. La falta de compromiso y ayuda del Gobierno con Valencia" sería la misma, ha dicho, porque la ayuda "se escatimó desde el 30 de octubre, cuando decidieron que lo sucedido no es la mayor catástrofe natural sufrida en una comunidad autónoma, sino un tablero de juego político para dañar a su rival", ha lamentado.