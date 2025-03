Concentración a las puertas de Les Corts Valencianes para pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana

Víctimas de la dana se han concentrado este jueves fuera de las Cortes de Valencia para reclamar que los 99 diputados de la Cámara tengan en cuenta su dolor y voten 'sí' a la propuesta de que dimita el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la tragedia.

La concentración ha sido convocada por la Asociación Víctimas Dana 29 de octubre coincidiendo con inicio del pleno en el que se va a votar la propuesta presentada por Compromís que pide la dimisión de Mazón. Durante la manifestación se han escuchado lemas como 'Mazón dimisión', 'corrupto y asesino' o 'el president a Picassent', en referencia a la cárcel de Valencia.

En adición, se ha mostrado la pancarta que ha encabezado las cuatro manifestaciones masivas que se han celebrado en Valencia desde la dana pidiendo la dimisión del presidente. Junto a esto, los presentes han enseñado carteles con frases como 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia' o '227 muertos por incompetencia criminal'.

Tras conocerse que la votación de las Cortes de Valencia será finalmente secreta, la presidenta ha indicado que no saben si es "porque tienen vergüenza de decir públicamente" que apoyan al presidente Mazón o porque "quieren desligarse de una persona que puede acabar delante de los tribunales ". Pese a que el voto no va a ser público, ha pedido que " tengan conciencia ".

Gradolí ha asegurado que se está empezando a demostrar que un aviso de alerta a la población "hubiera salvado muchas vidas", porque aunque los daños materiales provocados por la dana "no se podían controlar, la tragedia humana sí".

La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha instado a todos los parlamentarios a que voten que sí a la propuesta de dimisión de Mazón, quien "en un día en alerta roja por lluvias no estaba donde tenía que estar, que era protegiendo a los valencianos y a las valencianas".

Las víctimas de la dana: "No nos protegió nadie"

En la concentración ha participado Rosa María Álvarez Gil, cuyo padre falleció en las inundaciones. La víctima, de Catarroja, ha afirmado que se manifiesta por los 227 fallecidos y ha criticado a Mazón por decir que diga "que se reúne con las víctimas, que está en permanente contacto", cuando realmente "no se ha reunido con nadie, no está en contacto con nadie".

Álvarez Gil ha asegurado que el presidente de la Comunidad Valenciana tiene para protegerle "a todas las fuerzas de seguridad" y ha añadido: "Aquí a nosotros no nos protege nadie, no nos protegió nadie el día 29 y no tenemos a nadie a día de hoy".

Otra de las víctimas que se ha personado en la concentración y que perdió durante la tragedia a su marido y a su hija, ha reclamado que se de "voz a la verdad, a la honestidad y a la justicia", por todas las víctimas de la catástrofe.