Les Corts Valencianes rechazan la moción de Compromís que pedía la dimisión de Mazón

El Pleno de Les Corts Valencianes han rechazado con los votos en contra del PP y Vox la moción de Compromís que exigía al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que dimitiera por su gestión de la dana del 29 de octubre.

La propuesta de Compromís ha contado con 52 votos en contra y 41 a favor, por lo que ha sido rechazada, tras una votación secreta, que no ha dejado sorpresas, en la que estaba presente el presidente de la Generalitat.

La votación finalmente ha sido secreta, pero de manera electrónica y no en urna, pese a que Compromís pidió que se votara por llamamiento público de cada diputado. Vox había registrado este miércoles un escrito a la Mesa de Les Corts para solicitar fuese secreta argumentando que "un voto público individual dilataría en exceso el desarrollo del pleno". El Reglamento de la Cámara da prevalencia a la votación secreta. El cambio en la votación ha provocado la algarabía de los diputados de la oposición, que han empezado a gritar "vergüenza", "vergüenza".

Mientras tanto, en el exterior de Les Corts, víctimas de la dana han reclamado que los 99 diputados y diputadas de la Cámara tuvieran en cuenta su dolor y votasen que sí a la propuesta de que dimita el presidente de la Generalitat por su gestión de la tragedia.

En su réplica, Baldoví ha remarcado a Mazón que "cada mentira que dice es un insulto a la memoria de las víctimas y a su sufrimiento, debe dimitir porque no está a la altura de este pueblo , un pueblo que sí que va a asumir esa responsabilidad, qué orgullo del pueblo, qué manera de estar a la altura y qué diferencia hay entre usted y su gobierno", ha recalcado.

Así, ha recalcado que a los quince días de la dana compareció en Les Corts para que "pasáramos diferencias y que nos uniésemos para reconstruir". "Y cuatro meses después es una palabra que usted no ha conjugado. Usted se empeña en destruir. Es su decisión. Ahí queda su ética política. Sigue usted haciendo lo que siempre hace. Sigue haciendo del dolor su negocio. Y del odio su combustible político. Allá usted a mí me encontrará trabajando", le ha recriminado.

Por su parte, Mazón le ha replicado que está "completamente centrado en la reconstrucción" y le ha recalcado: "No va a poder parar la recuperación. Olvídese, siga usted en el fango, en el dolor, en el odio". En ese sentido, le ha criticado "la originalidad" de sus argumentos y le ha recordado que es la quinta vez que le formula la misma pregunta en la sesión de Les Corts.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado a Mazón que debe dimitir por "muchas razones" : "La primera, por enviar tarde, por culpa suya, una alarma que va a producir 227 víctimas; la segunda, porque no va a movilizar todos los recursos y va a rechazar ayuda, hasta 26, pero sobre todo, debe dimitir porque no ha tenido ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a las víctimas, de reunirse con ellas", ha espetado durante la sesión de control.

El PSPV-PSOE tilda a Mazón de "yonki de la mentira"

En su turno, el síndic socialista, José Muñoz, ha reprochado a Mazón su "indignidad" de "aferrarse" de manera "lamentable" al "sillón" de la Presidencia de la Generalitat. También le ha interpelado sobre cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 29 de octubre en el Cecopi "le dijo que enviara de una puta vez la alerta", que estaba "preparada desde las 19.00 horas y que no fue enviada porque no estaba" presente en este órgano.

Por todo ello, le ha pedido que dimita, "por toda esa gente que no resiste más", y le ha preguntado si la exconsellera de Justicia Salomé Pradas el 29 de octubre "le dijo que no enviara la alerta hasta que llegara al Cecopi". "Sí o no, responda", le ha reclamado.

Para el síndic del PSPV, Mazón "se ha convertido en el yonki de la mentira, es una máquina de hacer bulos, con la manipulación del audio inculpando a una trabajadora de Aemet, engañando a los medios y a la sociedad" y que ha lamentado que Mazón esté "empeñado en ocultar la verdad". "Se ha convertido en un adicto a la mentira", ha añadido.

Al respecto, Mazón ha defendido que, "al contrario que el Gobierno de Sánchez", la "prioridad única" del Consell que preside es "reconstruir lo que arrastraron las riadas". También ha afeado a los socialistas que traten de "apuntalar un relato" que, a su juicio, "se cae a trozos". Y ha cargado contra el "silencio atronador" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o el "fiasco" de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de aquel día, ambas cosas, a su juicio, "ya demostradas".

También ha sacado pecho de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno valenciano para la pérdida de vehículos o la pérdida de viviendas frente a las movilizadas por el Ejecutivo central. Finalmente, Carlos Mazón ha deslizado que él "no es el que no deja de dar la cara ni huye de los sitios", en alusión a cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonó Paiporta tras las protestas de los vecinos.