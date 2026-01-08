La Abogacía de la Generalitat cuestiona al exjefe de gabinete de Mazón y dice que sí avaló un confinamiento en la dana

La Abogacía de la Generalitat sí que avaló judicialmente un confinamiento el día de la dana, lo que contradice la declaración como testigo del que era entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. Según un informe remitido por este órgano jurídico a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia, el abogado de la Generalitat contestó a un alto cargo de la Conselleria de Interior y Justicia que sí que estaba fundamentado confinar a la población.

En cambio, Cuenca declaró ante la jueza que le pidió a la entonces consellera Salomé Pradas, que no confinara a la población por las dudas jurídicas que le trasladó Abogacía. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le trasladó a Pradas, investigada en la causa, a las 19.54 horas de la tarde de la dana, en los momentos más críticos y antes de que se mandara el mensaje de alerta.

Tras recibir el informe, la jueza ha citado a declarar a tres testigos para aclarar precisamente las contradicciones con Cuenca. Se trata del abogado coordinador de la Abogacía en la Conselleria de Justicia e Interior, al abogado general de la Generalitat y a quienes hablaron con ellos el día de la dana, esto es, el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior y el secretario autonómico de Presidencia en esos momentos.

Las preguntas a la Abogacía El Juzgado 3 de Catarroja ha recibido el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana de 26 de diciembre que establece que el día de la dana ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia formuló consulta escrita, aunque sí que se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo, que causó 230 víctimas mortales. En concreto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García -citado como testigo- llamó al abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse. Esta Conselleria es la que tenía entonces al frente a Pradas, investigada en la causa por su gestión de las horas más críticas de la tragedia. El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada" Mª Carmen Cruz Martín El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que Pradas contactara con la abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad. Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según se puede leer en el informe.