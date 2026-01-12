Pradas reconoce en el careo con Cuenca ante la jueza de la dana que tuvo problemas para contactar con Mazón

La exconsellera responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha reconocido por primera vez en sede judicial que tuvo problemas para contactar con el expresident Carlos Mazón en las horas más críticas de la riada del 29 de octubre de 2024, según fuentes presentes en el careo con el exjefe de gabinete del entonces president, José Manuel Cuenca, acordado por la jueza instructora después de que Pradas aportara a la causa los mensajes que se cruzó con Cuenca en las horas críticas de la riada, entre ellos uno en el que ella planteaba un confinamiento y él respondía: "De confinar, nada"..

En su declaración, Pradas se ha ratificado en el acta notarial que aportó a la jueza con los Whatsapp y ha asegurado que habló con el exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García a las 19:43 horas, porque no había podido contactar con el president a las 19:36 horas. Según ha explicado, creía que valorando la posibilidad de un confinamiento el president debía conocer el caso.

Tras la consulta con Cayetano García, la exconsellera ha asegurado que este quedó en hacer la consulta a la Abogacía. Y ha asegurado que rebatió a Cuenca al considerar que conforme a la ley de emergencias se podría confinar a la población. Hasta las 19:43 se valoraba la posibilidad de enviar la alerta a la población por la rotura de la presa de Forata y estaba sobre la mesa el confinamiento, según ha apuntado ante la jueza.

Por su parte, Cuenca ha insistido en su declaración este lunes ante la jueza en que no tenía competencias para pedir un confinamiento de la población y ha asegurado que nunca habló del mensaje Es Alert a la población.

El careo, al que estaban citados a las 9:30 horas, busca esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia que dejó 230 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia. La jueza tratará de esclarecer la controversia sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto, al asegurar en su declaración que los mensajes están "descontextualizados".

Además, un informe de la Generalitat Valenciana remitido a la jueza en el marco de esta investigación, al que RTVE tuvo acceso el pasado viernes, confirmó que Cuenca reseteó su móvil corporativo antes de devolverlo.

Según el documento presentado a raíz de la consulta de la jueza al gobierno valenciano para saber si se podían recuperar los mensajes borrados del terminal de Cuenca, el exjefe de gabinete de Mazón no se conecta a una red móvil desde el pasado 10 de diciembre.

En su primera declaración como testigo ante la instructora -el pasado 26 de noviembre-, Cuenca negó haber dado ninguna indicación a Pradas, pero días después (el 5 de diciembre) la exconsellera de Justicia e Interior — investigada en esta causa penal— hizo públicos varios mensajes que le envió Cuenca, entre ellos uno que decía: "De confinar, nada".

También le escribió: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remató pidiendo "calma" de nuevo a la entonces consellera.

Tras conocerse estos mensajes, que fueron aportados a la causa por la defensa de Salomé Pradas, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esta comparecencia negó que transmitiese a Pradas ninguna orden de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.

La instructora de la investigación rechazó imputar a Cuenca tras su segunda declaración como testigo —como pedía una de las acusaciones— al no tener este mando para la toma de decisiones, pese a que en su declaración reconoció que no informó al president de la muerte de una persona en Utiel que le había comunicado la exconsellera de Justicia e Interior imputada Salomé Pradas.

Consulta jurídica sobre un posible confinamiento Por este motivo, la jueza pidió el 22 de diciembre un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales. Dicho informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde de aquel 29 de octubre sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo. En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento. Por todo esto, la jueza ha citado a declarar, también como testigos y por el momento sin una fecha concreta, al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat, por las contradicciones que el referido informe ofrece respecto a la declaración del exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón.