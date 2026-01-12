Víctimas de la DANA reciben en el juzgado a Pradas y Cuenca al grito de "asesinos" y "sinvergüenzas"
- Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón confrontan sus versiones en un careo ante la jueza de la dana
- Las víctimas esperan que el careo arroje "verdad" y que Cuenca pase "de testigo a imputado"
Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas" a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos que dictó la jueza para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre ambos sobre cómo se gestionó la emergencia.
Portando fotografías de sus familiares fallecidos, los manifestantes han enseñado pancartas en las que se puede leer: "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia", "menos mentiras, más justicia" y "memoria, justicia, reconstrucción".
Salomé Pradas ha reconocido por primera vez en sede judicial que tuvo problemas para contactar con el expresident Carlos Mazón en las horas más críticas de la riada del 29 de octubre de 2024, según fuentes presentes en el careo, mientras que José Manuel Cuenca ha insistido en su declaración este en que no tenía competencias para pedir un confinamiento de la población y ha asegurado que nunca habló del mensaje Es Alert a la población.
Víctimas: "Esperanza de que, por una vez, digan la verdad"
La presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez, ha valorado este careo que les da "esperanzas", ha dicho, de que Pradas "tenga sentido común y por una vez diga la verdad".
Así lo ha dicho en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, en la que, además, ha dicho que Pradas no ha tenido "ningún gesto de empatía" a su entrada al juzgado, más bien de "indiferencia y altanería".
Espera que "no quiera cargar ella con todo" porque, a su juicio, "todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella porque aunque no tenía competencia, se las atribuyó" y, por lo tanto, "es responsable".
"Él era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas", ha afirmado Álvarez, quien espera que Cuenca, que ha entrado como testigo al juzgado, "salga como imputado", de lo contrario, ha dicho, "iremos más allá" porque cree que "es igual de responsable".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de víctimas de la dana 29 de octubre, Mariló Gradolí, espera "que se sepa la verdad". "Necesitamos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir", ha dicho, y ha añadido: "No queremos relatos, queremos la verdad".
En la misma línea se ha pronunciado Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la dana, y ha afirmado que lo único que espera después de más de un año desde la tragedia es "la verdad" porque "solo con toda la verdad podremos llegar a una reconstrucción y a conseguir justicia". Para García, lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno es que fuera honrado y que admitiese sus errores, algo que "no solo no han admitido", sino que se han dedicado "a echar la mierda a otros" y ha considerado "vergonzoso, lamentable e indigno" tener a "políticos de esta calaña, de esta ineficacia y de esta inutilidad" en la Comunitat Valenciana. "No son personas. Yo siempre lo he dicho, son todos psicópatas", ha manifestado.