Víctimas de la DANA reciben en el juzgado a Pradas y Cuenca al grito de "asesinos" y "sinvergüenzas"

Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas" a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos que dictó la jueza para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre ambos sobre cómo se gestionó la emergencia.

Portando fotografías de sus familiares fallecidos, los manifestantes han enseñado pancartas en las que se puede leer: "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia", "menos mentiras, más justicia" y "memoria, justicia, reconstrucción".

Salomé Pradas ha reconocido por primera vez en sede judicial que tuvo problemas para contactar con el expresident Carlos Mazón en las horas más críticas de la riada del 29 de octubre de 2024, según fuentes presentes en el careo, mientras que José Manuel Cuenca ha insistido en su declaración este en que no tenía competencias para pedir un confinamiento de la población y ha asegurado que nunca habló del mensaje Es Alert a la población.