La jueza rechaza imputar al jefe de gabinete de Mazón aunque éste declara que no le informó del fallecido en Utiel

El jefe de gabinete de Carlos Mazón en su etapa como president de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, ha asegurado ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre de 2024 que no informó al president de la muerte de una persona en Utiel que le había comunicado la exconsellera de Justicia e Interior imputada Salomé Pradas. La jueza ha rechazado imputar a Cuenca como pedían las acusaciones, al no tener este mando para la toma de decisiones.

Cuenca ha negado este viernes ante la jueza que diera instrucciones sobre la emergencia a Pradas y ha asegurado que los mensajes aportados por la defensa de la exconsellera están "descontextualizados", que no se trataba de órdenes ni hablaba en nombre de Mazón, y que se limitó a trasladar dudas jurídicas sobre un posible confinamiento de la población.

En su declaración ha mantenido que no supo nada del mensaje Es alert masivo hasta que le llegó a su propio teléfono móvil. Una cuestión clave esta para la instructora Nuria Ruiz Tobarra que trata de averiguar si hubo algún tipo de obstáculo para que el mensaje pudiera llegar antes a la población.

Cuenca también ha dicho que no trasladó a Mazón la información que le dio Pradas a las 16:28 horas sobre el fallecimiento de una persona en Utiel porque según ha asegurado normalmente espera a una confirmación oficial de la Delegación del Gobierno y que no percibió "oficialidad" en el mensaje.

Esta segunda citación de Cuenca se ha producido tras detectar contradicciones entre el contenido de los mensajes y su declaración como testigo. Él había asegurado que no daba instrucciones sobre la emergencia porque se trataba de una decisión técnica y él era un agente político, pero en los mensajes de Whatsapp entregados por la defensa de Pradas consta cómo le decía: "De confinar nada, por favor".

El jefe de gabinete de Mazón insiste en que no tiene los mensajes Ruiz Tobarra le ha vuelto a pedir que entregue los Whatsapp de su teléfono para esclarecer todas estas dudas, pero él ha insistido en que no los tiene porque cambió de terminal y que no guarda una copia de seguridad. La Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O que ejerce una de las acusaciones en la causa ha solicitado a la jueza que se pare la declaración de Cuenca como testigo y que pase a ser investigado. En el acta notarial con los mensajes que Pradas mantuvo tanto con Mazón como con Cuenca, a la que tuvo acceso RTVE y que remitió al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye el caso. La exconsellera avisaba a Cuenca de que la situación se encontraba "muy mal" y a las 16:28 horas le notificaba que ya había un muerto en Utiel, y entonces él reaccionaba descartando el confinamiento. En su anterior declaración como testigo ante la jueza de la dana el pasado 26 de noviembre, Cuenca aseguró que él no tenía "ni idea" sobre confinamientos y que derivó la consulta a otro miembro del Gabinete de Presidencia que podría resolver las dudas jurídicas sobre esa posibilidad. Así aparece en la transcripción de la declaración de Cuenca como testigo, recogida por EFE y Europa Press, en la que reconoció que aquella jornada "mantuvo unos mensajes" con Pradas. En concreto dijo que Pradas "le hizo una consulta sobre la opción de confinar, que parece que se estaban planteando, porque había una presa con riesgo de reventar, y le hace el traslado sobre la competencia, que no sabía si era suya o de Delegación del Gobierno". El jefe de gabinete de Mazón, según su declaración, le dijo que hablara con Cayetano (García)— también miembro del gabinete de Presidencia —, que es la persona que jurídicamente podía resolver esa duda, y no habló más con ella hasta el día siguiente. No hablaron sobre la posibilidad de envío de Es-alert. La jueza de la dana cita de nuevo a declarar al jefe de gabinete de Mazón