Salomé Pradas reprocha a Mazón sus "contraversiones": "Todavía me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con él"
- En su primera entrevista tras la dana, la exconsellera le echa en cara su poco "corazón" con las víctimas
- Explica que, tras su cese hace un año, le dijo a Mazón: "Yo sí he estado desde el principio donde tenía que estar"
La exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas ha reprochado a Carlos Mazón sus "contraversiones" sobre lo que hizo la tarde del día de la dana de 2024 y sobre por qué no le contestó al teléfono en varias ocasiones ante la catástrofe por la que perdieron la vida 229 personas en la región: "Todavía me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con el president de la Generalitat y ahí empatizo mucho con las víctimas".
Pradas se ha pronunciado así en una entrevista en La Sexta este domingo, la primera desde que ocurrió la tragedia el 29 de octubre del año pasado. En ella, ha dicho que no percibió en ningún momento a Mazón "preocupado", ha considerado que el que era su "jefe" debería haber cancelado su agenda para trasladarse al Cecopi para hacer frente a la emergencia y le ha echado en cara "la forma" en la que ha relatado qué estuvo haciendo durante aquella tarde.
"A mí ni siquiera me lo contó directamente. Nunca me ha hablado de eso, nunca me ha relataddo qué es lo que hizo esa tarde con detalle y, solo una vez, sí que tuve la fuerza para decirle que, si no era por mí, lo hiciera por las víctimas y que lo contase", ha expresado.
En un momento de la entrevista, ha dicho que de "todas" las versiones que ha dado Mazón la que más le "dolió" fue la que ofreció en la comisión de investigación en el Congreso, cuando aseguró que no respondió a sus llamadas porque tenía el teléfono guardado en la mochila.
"Pensé inmediatamente en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle sobre todo (...) No le quería pedir ni opinión ni valoración", ha asegurado. En este punto, ha asegurado que Mazón no retrasó el envío del ES-Alert a la población: "Nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento en que se había decidido porque no me cogía el teléfono".
A Mazón, tras su cese: "Yo sí he estado donde tenía que estar"
En la entrevista, también ha asegurado que ella le dijo al president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día que la cesó, que la estaba culpabilizando de forma "injusta" cuando ella "sí había estado desde el principio donde tenía que estar" el día de la dana. Pradas fue cesada veinte días después de la tragedia: "Me dijo que iba a hacer una remodelación del Consell y que yo tenía que salir".
La exconsellera también ha explicado que recibió órdenes del jefe de gabinete de Mazón de no molestar con llamadas al 'president' la tarde de la dana, pero que se las saltó: "¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando?".
También ha lamentado la imagen que se ha transmitido sobre ella como ignorante, pasiva o caótica, que considera "absolutamente injusta": "Quienes me conocen saben que el día de la dana hice todo lo posible por ayudar a resolver aquella emergencia, una emergencia que se enfrentaba casi a un apocalipsis (...) Ya está bien de que hable mucha gente por mí, ha hablado demasiada gente por mí y ahora ha llegado el momento de hablar por mí misma sobre lo que viví aquella jornada", continúa.
Pradas sostiene que, tras reflexionar sobre aquella trágica jornada, ha concluido que "hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado" en el Cecopi aquella tarde.
La ex consellera ha lamentado que a las víctimas "les ha faltado calor" y "comprensión": "Ha habido demasiada política pero poco corazón".
En la parte que a ella le toca, y estando investigada por el juzgado de Catarroja, ha pedido perdón a las víctimas por "no haber podido hacer más" y cree que su mayor "error" fue no exigirle al 'president' que fuera al Cecopi. Con todo, ha asegurado que no existe una "responsabilidad penal" por la gestión de la dana.