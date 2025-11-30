Salomé Pradas reprocha a Mazón sus "contraversiones": "Todavía me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con él"

La exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas ha reprochado a Carlos Mazón sus "contraversiones" sobre lo que hizo la tarde del día de la dana de 2024 y sobre por qué no le contestó al teléfono en varias ocasiones ante la catástrofe por la que perdieron la vida 229 personas en la región: "Todavía me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con el president de la Generalitat y ahí empatizo mucho con las víctimas".

Pradas se ha pronunciado así en una entrevista en La Sexta este domingo, la primera desde que ocurrió la tragedia el 29 de octubre del año pasado. En ella, ha dicho que no percibió en ningún momento a Mazón "preocupado", ha considerado que el que era su "jefe" debería haber cancelado su agenda para trasladarse al Cecopi para hacer frente a la emergencia y le ha echado en cara "la forma" en la que ha relatado qué estuvo haciendo durante aquella tarde.

"A mí ni siquiera me lo contó directamente. Nunca me ha hablado de eso, nunca me ha relataddo qué es lo que hizo esa tarde con detalle y, solo una vez, sí que tuve la fuerza para decirle que, si no era por mí, lo hiciera por las víctimas y que lo contase", ha expresado.

En un momento de la entrevista, ha dicho que de "todas" las versiones que ha dado Mazón la que más le "dolió" fue la que ofreció en la comisión de investigación en el Congreso, cuando aseguró que no respondió a sus llamadas porque tenía el teléfono guardado en la mochila.

"Pensé inmediatamente en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle sobre todo (...) No le quería pedir ni opinión ni valoración", ha asegurado. En este punto, ha asegurado que Mazón no retrasó el envío del ES-Alert a la población: "Nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento en que se había decidido porque no me cogía el teléfono".