Una nueva manifestación en Valencia por la dana pide a Mazón que deje su acta y se ponga a disposición judicial

Una nueva manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de Valencia contra el Consell y contra el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana y para exigirle que renuncie a su acta de diputado y se ponga a disposición judicial. De las 13 marchas que ha habido hasta ahora, esta es la primera tras la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre.

Con un cambio de itinerario respecto a la petición inicial de los convocantes, la marcha bajo el lema 'Mazón a prisión' se ha iniciado en la calle Barcas con Poeta Querol, en la zona más comercial de la ciudad, que este sábado se encuentra abarrotada de gente por las compras y el ambiente navideño, y ha concluido en la Porta de la Mar.

En esta ocasión, trece meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó 229 víctimas mortales, la protesta rinde homenaje a las personas fallecidas, a los afectados y "a todas aquellas que se han solidarizado movidas por la empatía y el apoyo mutuo para tratar de sacar al pueblo valenciano del fango".

Ha estado convocada, como las anteriores, por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a asociaciones de víctimas, los Comités Locals d'Emergencia i Reconstrucció (CLER) y l'Acord Social Valencià, y por primera vez se ha sumado la Asociación de Damnificados Horta Sud.

Antes del inicio de la marcha, encabezada por familiares de las víctimas, los asistentes han vuelto a reclamar que Mazón deje su acta de diputado, y en consecuencia de estar aforado, y que acuda a declarar al juzgado de Catarroja.

"Consell, dimisión" La manifestación ha comenzado con consignas de 'Mazón a presó, Consell dimissión', exigiendo que Mazón entregue su acta de diputado y acuda a prestar declaración al juzgado porque "él y todo su Consell han de asumir su responsabilidad", según ha recogido el manifiesto de la protesta. Otras consignas han sido 'Mazón criminal', 'Mazón mentiroso, del Ventorro a la prisión' o 'Llorca y Mazón, la misma mierda son'. También se han exhibido unas figuras de grandes dimensiones con los rostros de Mazón vestido de preso y Juan Francisco Pérez Llorca, que será previsiblemente investido el martes 'president' a propuesta del PP, ambos con las manos manchadas de sangre. Portavoces de las asociaciones de víctimas mortales y de afectados han pedido la dimisión del Gobierno valenciano, "los 160 altos cargos que aplaudieron a Mazón en el Palau de la Generalitat el día del funeral de Estado por los 229 fallecidos", y han asegurado que no pararán hasta saber la verdad de lo que sucedió el día de la dana, el expresident "acabe en prisión" y el Consell dimita por "las negligencias continuas y que continúan manteniendo", según Mariló Gradolí y Toñi García, de la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre. La presidenta de la Asociacion de Víctimas Mortales de la dana 29-0, Rosa Álvarez, ha manifestado que el perdón a las víctimas anunciado por el investido president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se quedará en un brindis al sol si no hay asunción de responsabilidades por la muerte de nuestros familiares". Ha considerado que las formas de Pérez Llorca son "mejores" que las de Mazón, del que ha dicho que es "una persona nefasta", si bien ha expresado su preocupación por algunas de las propuestas políticas anunciadas en su investidura, como la continuidad de la central nuclear de Cofrentes, las políticas de cribado de cáncer de mama o hacia los migrantes.