Las víctimas de la dana piden un pacto de Estado para evitar que se repita: "Ha sido una catástrofe política"

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana ha continuado este miércoles con las comparecencias de los representantes de las víctimas, en la segunda de tres sesiones repartidas entre el martes y el jueves. En esta ocasión, el turno ha sido para varios miembros de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud. Este colectivo, ha pedido "un pacto de Estado para tomar nota de todo lo acontecido". "Tengamos visión por encima de nuestras ideologías, porque nos va la vida en esto", ha recalcado, al mismo tiempo que ha calificado la tragedia como "una catástrofe política" y ha exigido que "los culpables paguen por su negligencia ", ya que "hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos".

El primero en intervenir, Christian Lesaec, presidente de este colectivo, ha vuelto a denunciar una "gestión nefasta" de la tragedia por parte del Gobierno valenciano, al que ha acusado de "llegar tarde". "El Cecopi se tendría que haber puesto a trabajar desde la misma mañana, aunque hubiese sido para hacer un seguimiento", ha asegurado, refiriéndose al día 29 de octubre de 2024.

Sus críticas no solo han apuntado al Gobierno autonómico, sino también al central, denunciando que en los días y semanas posteriores a la riada "no hubo coordinación" entre ambos. "Entre unos y otros, la ayuda no llegó", ha dicho, refiriéndose especialmente a las primeras 72 horas, que son las "cruciales". Al mismo tiempo, se ha preguntado: "¿Por qué no se declaró la alerta de nivel 3?".

"Las noches siguientes había inseguridad y saqueos, pero no había ni un policía, ni bomberos ni miembros del Ejército [...] Había vecinos defendiendo negocios que no eran suyos frente a saqueadores", ha asegurado. "En Valencia el cabreo es monumental, y va sobre todo contra el señor Mazón y contra el señor Sánchez", ha continuado.

"La sensación que tenemos es que hemos padecido la peor catástrofe en décadas, con una consejera responsable de la gestión de emergencias, Salomé Pradas, que se ha declarado incompetente en sede judicial, y nosotros nos lleva a preguntarnos quién la escogió para ese puesto [...] Con un presidente desaparecido y una serie de administraciones con problemas para ponerse de acuerdo", ha subrayado Lesaec.

El presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud ha reclamado "que nos tomemos en serio el problema de los barrancos, porque es vital para nuestras comarcas". "Necesitamos que esos barrancos y ríos estén en las mejores condiciones posibles", da dicho.

Sensación de abandono El siguiente en intervenir ha sido Alejandro Carabal, en representación de la misma asociación. Este ciudadano de Massanassa, que trabaja habitualmente como bombero del Ayuntamiento de Valencia, ha contado su experiencia personal aquella tarde del 29 de octubre de 2024, y cómo se dedicó a ayudar a vecinos junto con otros voluntarios, sin conocer aún la verdadera dimensión de la tragedia. Carabal ha pedido a los diputados que transformen sus palabras en hechos. "Me gustaría que pasara aquí lo que paso en Massanassa, y seguro que sucedió igual en el resto de pueblos, y es que los concejales trabajaron codo con codo, sin importar el partido político", ha dicho, para advertir de que "la sociedad está perdiendo la fe en la política y eso nos lleva a los bulos, a los pseudoperiodistas…". También ha denunciado el abandono que sintieron los días y semanas posteriores a la riada. "Al día siguiente no había nadie... Solo la Policía Local que estaba de servicio", ha recordado, cuando ellos "esperaban ver hospitales de campaña, Ejército, sanitarios…". "No entendemos cómo llegaron antes chiquillos en bicicleta desde Valencia, para traernos cosas básicas, que los cuerpos de emergencia", se ha lamentado, dejando clara su admiración por estos jóvenes voluntarios. También ha pedido que en las labores de reconstrucción se escuche a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), la red vecinal que se ha creado en la mayor parte de las localidades afectadas por las inundaciones, porque son los que mejor conocen las calles y sus necesidades concretas. La red de vecinos que nació del barro y ahora pide ser escuchada en la reconstrucción de la dana SAMUEL A. PILAR (VALENCIA) Después de Alejandro Carabal, ha intervenido Verónica Vicent, quien también se ha referido a la tarde del 29 de octubre, con un emotivo recuerdo a las víctimas mortales. Ella presenció cómo la riada arrastraba a una niña el día de la tragedia, y lo ha narrado entre sollozos. Tras reclamar a los políticos medidas que impidan que se repitan catástrofes similares, ha pedido que "las luces de todas las víctimas" sirvan como camino "para legislar mejor", para "minimizar" riesgos que puedan producirse en el futuro. "No vivo con rencor", ha dicho y ha reclamado a los responsables de la gestión de este tipo de situaciones que se formen, se preparen correctamente, para que en caso de situaciones similares sean "ejemplares".

"Una catástrofe política" A primera hora de la tarde, después del receso para la comida, le ha llegado el turno a Elisabeth González, quien ha asegurado que "no ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política". "Los ciudadanos vivimos en un Estado de derecho que no se aplicó", ha asegurado, para acusar a las instituciones políticas de que "no han estado a la altura ni antes, ni durante, ni después" "Vivimos el terror más absoluto", ha revivido esta vecina de Paiporta, para denunciar que durante las primeras horas, "que son vitales", no se desplazó "ni un solo efectivo" desde Valencia, cuando "era solo cruzar un puente". "¿Por qué no fueron efectivos de Valencia?", se ha preguntado, al mismo tiempo que ha reclamado que se depuren responsabilidades sobre estas primeras horas y los días siguientes. González también se ha referido al proyecto hidráulico del barranco del Poyo, que "estaba concebido desde 2006", y a pesar de su aprobación no se ejecutó ni durante las legislaturas de Mariano Rajoy ni durante las de Pedro Sánchez. Aunque las críticas de Elisabeth González han apuntado hacia todas las instituciones políticas, han sido especialmente duras contra el ya president en funciones Carlos Mazón. "Para ser un buen presidente, hay que tener honor", ha asegurado, a lo que ha añadido que "cualquier mandatario no sirve, y por desgracia lo hemos comprobado". "Hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos", ha agregado, para pedir que "los culpables paguen por su negligencia, caiga quien caiga".