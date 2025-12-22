El Gordo da un "empujón" a La Bañeza en un año marcado por los incendios y el cierre de la azucarera
La comarca de La Bañeza no ha vivido su mejor año, después de un 2025 marcado por los incendios forestales que han golpeado la provincia de León y el cierre de una fábrica azucarera centenaria de la que dependían numerosas familias. Sin embargo, la Lotería de Navidad les ha sonreído este 22 de diciembre con el premio Gordo, un "empujón" para cientos de familias, como explica el presidente de club de fútbol local, Gonzalo Prieto.
La Administración número 1 de La Bañeza ha vendido 117 series del 79.432, pero gran parte de la suerte ha venido repartida por La Bañeza Futbol Club. El equipo llevaba 17 años jugando al mismo número y, además del propio club, también otros establecimientos de la localidad habían adquirido, el que terminaría resultando ser el número del Gordo, premiado con 400.000 euros por décimo.
Gonzalo asegura a RTVE Noticias que desde el equipo han repartido 670 décimos, todos íntegros, sin participaciones. Lo que este directivo preveía como un día normal saltó por los aires cuando el presidente de una peña local le llamó por teléfono para sugerirle, en un inicio, que parecía que tenían al menos la terminación del principal premio de la Lotería de Navidad
Pero no era sólo la terminación, tenían el número íntegro. "Estoy contentísimo", afirma, satisfecho, además de que haya sido el club el responsable de repartir la suerte a numerosos vecinos de La Bañeza, de "hacer a tanta gente feliz".
"Tapar agujeros" y ayudar a los hijos
Reconoce que ha sido un año "duro" y espera que ahora mucha gente pueda levantar cabeza y recuperar la ilusión. En lo que a él respecta, Gonzalo reconoce que tiene al menos un décimo en su poder y, aunque aún está "asimilando" lo vivido, confía en poder "tapar agujeros" sin perder de vista su vida actual. "Estoy muy feliz como soy".
También quiere "tapar algún agujero" Severiano, un jubilado de 55 años, que había comprado el número agraciado en una tienda de deportes y tiene dos décimos. “Todavía no me lo creo”, afirma, pese a que aún se siente dentro de un "show" ante la avalancha de curiosos y medios de comunicación que buscan ahora conocer historias como la suya.
Severiano quiere ayudar con el dinero a sus dos hijos, al igual que Manoli, que trabaja en una churrería de la que han salido varias decenas de los décimos del club de fútbol. "El futbol aquí mueve mucho", celebra Manoli, de 56 años.
La Bañeza quiere ahora pasar página y abrir con optimismo 2026. Después de "un año demasiado malo", apunta Manoli. Que haya caído en este pueblo leonés el premio más esperado "es una buena señal".
