El Gordo da un "empujón" a La Bañeza en un año marcado por los incendios y el cierre de la azucarera

La comarca de La Bañeza no ha vivido su mejor año, después de un 2025 marcado por los incendios forestales que han golpeado la provincia de León y el cierre de una fábrica azucarera centenaria de la que dependían numerosas familias. Sin embargo, la Lotería de Navidad les ha sonreído este 22 de diciembre con el premio Gordo, un "empujón" para cientos de familias, como explica el presidente de club de fútbol local, Gonzalo Prieto.

La Administración número 1 de La Bañeza ha vendido 117 series del 79.432, pero gran parte de la suerte ha venido repartida por La Bañeza Futbol Club. El equipo llevaba 17 años jugando al mismo número y, además del propio club, también otros establecimientos de la localidad habían adquirido, el que terminaría resultando ser el número del Gordo, premiado con 400.000 euros por décimo.

Gonzalo asegura a RTVE Noticias que desde el equipo han repartido 670 décimos, todos íntegros, sin participaciones. Lo que este directivo preveía como un día normal saltó por los aires cuando el presidente de una peña local le llamó por teléfono para sugerirle, en un inicio, que parecía que tenían al menos la terminación del principal premio de la Lotería de Navidad

Pero no era sólo la terminación, tenían el número íntegro. "Estoy contentísimo", afirma, satisfecho, además de que haya sido el club el responsable de repartir la suerte a numerosos vecinos de La Bañeza, de "hacer a tanta gente feliz".