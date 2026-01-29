Villamanín activa la web para registrar las papeletas y repartir los 26,5 millones del Gordo de Navidad

La Asociación de Fiestas de Villamanín, en León, ha publicado en sus redes sociales un nuevo comunicado oficial (el sexto), con fecha de 29 de enero de 2026, informando de la puesta en marcha definitiva de su plataforma web oficial destinada al registro de papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Esta nueva herramienta digital se presenta como un sistema seguro, sencillo e intuitivo diseñado para que los usuarios completen el proceso de forma ordenada y con garantías legales.

La alegría llegó a este rincón de León el pasado 22 de diciembre con el 79.432. El primer premio del Sorteo de Navidad, vendido por la asociación de fiestas, prometía cambiar la vida de muchos vecinos. Sin embargo, los brindis pronto dejaron paso a la incertidumbre: 50 de las papeletas vendidas no tenían un décimo real que las respaldara.

Para arreglar el error y calmar los ánimos en el pueblo, los miembros de la comisión han dado un paso al frente entregando sus propios premios y participaciones personales. Gracias a este gesto y a un proceso guiado por abogados, se ha buscado una solución justa. Ahora, tras semanas de tensión, todos los ganadores que estén de acuerdo podrán cobrar su parte del premio, aunque con una pequeña reducción, para que nadie se quede sin su parte de la suerte.

Según detallan en el último comunicado, el registro en esta plataforma es obligatorio para cualquier persona que desee reclamar y cobrar los premios vinculados a las participaciones gestionadas por la asociación de voluntarios. Este sistema se establece como la única vía oficial y válida, permitiendo la correcta identificación de los titulares y asegurando la igualdad de trato y la transparencia para todos los participantes.

Procedimiento de registro y recomendaciones El portal web incluye instrucciones detalladas y un apartado de preguntas y respuestas (FAQ) para resolver las dudas más frecuentes de los ciudadanos. Para iniciar el trámite, los usuarios deben registrarse en la página y confirmar su correo electrónico para acceder al formulario de registro del premio. Aquellos que ya dispongan de una cuenta pueden realizar el trámite directamente a través del apartado de acceso. Plataforma web para registrar y cobrar las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad. SANTIAGO RIESCO PEREZ RTVE Noticias La asociación ha hecho especial hincapié en la importancia de seguir exclusivamente los canales oficiales, solicitando expresamente que no se envíen fotografías de las papeletas ni documentos personales por otros medios de comunicación. La entidad ha agradecido la paciencia y el tono responsable mostrado por los participantes durante este proceso.