Un grupo de activistas interrumpe el sorteo de la Lotería de Navidad 2025: "Mil millones para Palestina"

Durante la celebración en el Teatro Real del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha pasado algo ídem: extraordinario. Durante un instante de pausa entre las extracciones de bolas de los bombos, un amplio grupo de personas que ocupaba una de las primeras filas se ha levantado y ha comenzado a gritar: "Mil millones para Palestina, mil millones para Palestina".

El desconcierto ha reinado durante unos instantes en los que parecía que podía suceder cualquier cosa y eso es lo que ha ocurrido: tras la tensión, se ha aplaudido la reivindicación. Mientras los vigilantes de seguridad no obstante se acercaban y los manifestantes se sentaban sin ofrecer ningún tipo de resistencia.

Se trata de un grupo de activistas que pertenecen a Marea Por Palestina por la Educación, y nos cuentan que es una acción preparada durante dos semanas. Quieren que Hacienda destine esos mil millones que este año va a recaudar (realmente es un poco más) para ayudar a Palestina. Y han enviado cartas a todo el arco parlamentario para intentar que tres grupos parlamentarios encabecen una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para ello.