La Lotería de Navidad vuelve a repartir suerte en toda España como cada 22 de diciembre, y ya van 213 años. El sorteo más popular entrega 70 millones de euros más que el año pasado, tras aumentar en medio millón la emisión de billetes. Son 2.772 millones de euros en premios de la mano de Loterías y Apuestas del Estado. Y los niños de San Ildefonso son los encargados de extraer las 1.807 bolas que lo hacen posible. El Gordo es el que más destaca de todos ellos, ya que cada uno de sus décimos está dotado con un premio de 400.000 euros.

El siguiente mapa muestra la administración en la que se han vendido décimos de cada número agraciado por los principales premios. El tamaño de los puntos se ha calculado en relación con las series consignadas y muestra una aproximación a la cuantía potencial de dinero que se ha repartido.

El Gordo 400.000 â‚¬

2Âº Premio 125.000 â‚¬

3Âº Premio 50.000 â‚¬

4Âº Premio 20.000 â‚¬

5Âº Premio 6.000 â‚¬

Todos Premio AdmÃ³n.

Esperando los cinco grandes premios Mientras los premios salen del bombo pequeño, en el bombo grande entran las 100.000 bolas de números. En total, el sorteo consta de 198 series de 100.000 billetes cada una, cinco más que el año pasado. Y, aunque todo el mundo espera al Gordo, agraciado con 4 millones de euros por cada serie y que el año pasado se vendió íntegramente en Logroño y un club de baloncesto de Madrid, la mañana está salpicada de otros 12 premios principales. El segundo premio entrega 125.000 euros al décimo y en 2024 se concentró principalmente en Valladolid y el municipio gaditano de Chipiona. La lluvia de premios también llegó a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y otra veintena de municipios de Valencia, Alicante, Badajoz, Bizkaia, Ourense, Pontevedra, Granada, Huelva, Málaga, Murcia y Madrid. Después de dos años cayendo íntegramente en una localidad, el tercer premio de 2024 se repartió en más de 130 localidades. Sus 50.000 euros por décimo viajaron principalmente al País Vasco, con 70 series consignadas en Bilbao y casi 22 en Llodio (Araba). La Pobla de Segur, en Lleida, es la tercera localidad donde se pusieron a la venta más número del tercer premio y el reparto potencial de premios alcanzó los 10 millones, según las series consignadas. La Lotería de Navidad tiene dos cuartos premios que reparten 200.000 euros por serie y 20.000 para cada décimo. En 2024, uno de ellos estuvo más repartido que el otro y los dos tuvieron Madrid como epicentro de la suerte. El primero en salir alcanzó a 48 provincias de toda España, con un buen pellizco vendido desde la calle Arenal en Madrid. El otro cuarto premio se vendió en poblaciones de Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Andalucía o Canarias, pero casi todas sus series estaban consignadas en la calle Colombia de la capital. De los ocho quintos premios del sorteo navideño del año pasado, tres se vendieron íntegramente en Madrid. El municipio guipuzcoano de Beasain también vendió hasta 90 series de uno de los quintos. Y otro de ellos se vendió principalmente desde cinco administraciones, tres de ellas ubicadas en la provincia de Valencia. Cada décimo del quinto premio de la Lotería de Navidad recibe 6.000 euros.

De la pedrea al reintegro Además de los premios principales, la Lotería de Navidad reparte otros 1.794 premios de 1.000 euros por serie. Es una recompensa de 100 euros para cada décimo que se conoce tradicionalmente como pedrea. También hay premios para los números anterior y posterior a los tres primeros: 2.000 euros por cada décimo de los que rodean al Gordo, 1.250 para los que anteceden y preceden al segundo y 960 para los que van delante y detrás del tercero. Los 99 números restantes de la centena de los cuatro premios principales ganan 100 euros al décimo, del mismo modo que los que coincidan con las dos últimas cifras del Gordo, el segundo y el tercer premio. Y todos los boletos cuya última cifra coincide con la del Gordo obtienen un reintegro de 20 euros.

Sobre esta información Para la realización de este mapa, se utilizan los datos provisionales facilitados en tiempo real por Loterías y Apuestas del Estado. DatosRTVE calcula el premio potencial multiplicando el número de series consignadas por la dotación económica destinada a cada serie. Se trata de un valor orientativo que permite estimar la cuantía de dinero que puede haber repartido una administración. No obstante, hay que tener en cuenta que la fuente informa de las series que entregó inicialmente a cada administración sin descontar las que se pueden haber devuelto porque no se han vendido, por lo que la cuantía repartida real puede variar. La geolocalización de los puntos se realiza de forma automática. Si detectas algún error, puedes contactar con datosrtve@rtve.es Información: Jaime Gutiérrez (DatosRTVE) | Coordinación: Paula Guisado, José Ángel Carpio (DatosRTVE) Desarrollo: José Manuel Pina (DatosRTVE) | *InfografíaRTVE (Hiberus): Pedro Jiménez, Víctor M. Meneses y Nicolás Schmidt Leschiutta.