El 90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, reparte suerte desde un centenar de administraciones

El 90.693 ha sido agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, lo que implica el cobro de 50.000 euros para los afortunados y las afortunadas que porten un décimo. En este caso, la suerte se ha repartido desde más de un centenar de administraciones de toda España.

La mayor concentración corresponde a la administración número 1 del municipio de Santa Fe en Granada, donde contaban con 50 series. Le han seguido Igorre (Vizcaya), con 48 series; la administración número 30 de Alicante, con 20; la número 18 de A Coruña, con otras 20; y la número 5 de Sant Boi de Llobregat; con 15.

En el resto de municipios del listado —diseminados por la península Ibérica, Canarias y Baleares— se han podido comprar algunos números sueltos. Es el caso de una administración en Manises, que este lunes ha dado dos quintos y este tercer premio. "Hoy estamos en una montaña rusa todo el día. Es una sensación de querer dar y, cuando lo das, explotas", ha contado en una conexión en directo con RNE, en el mismo momento en el que se enteraba del último golpe de suerte.

A las 11.12 horas de la mañana, los Niños de San Ildefonso Aurora y Armín Rodríguez Osorio han cantado las cifras que han extraído del bombo Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, en la quinta tabla de la jornada.

En el tercer premio —dotado de 500.000 euros por serie—, también se gratifican el número anterior y el posterior al que ha salido del bombo, en este caso, con 48 euros por cada euro jugado. Además, si el décimo coincide en las dos últimas cifras o las tres primeras, se reciben 5 euros por cada euro jugado.

El premio Gordo del 2025 ha caído antes en el 79.432, un premio de 400.000 euros por décimo que alegrará las fiestas de muchos hogares en La Bañeza y Villablino, en León. Este primer premio también se ha vendido en el barrio de La Elipa de Madrid y en la leonesa Pola de Gordón.

En un sorteo especialmente madrugador este año, el segundo premio, al 70.048, ha aparecido cuando apenas pasaban 20 minutos del inicio y se ha vendido íntegramente en la calle Barquillo, en el barrio de Chueca, en Madrid. El Teatro Real ha vuelto a romper en aplausos y emoción a las 9:53 horas, con un cuarto premio para el número 78.477.

De momento, han salido también dos quintos premios: el 23.112, el 60.649 y el 77.715.