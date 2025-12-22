El número 78.477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 20.000 euros al décimo, ha correspondido al número 78.477.

El premio ha estado muy repartido por toda la geografía española, en las provincias de Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Girona, Segovia, Toledo y Valencia. Donde más se ha vendido ha sido en la administración número 1 de Cazorla, en Jaén, con 125 series; seguida por la administración número 18 de Getafe, en Madrid, con 50 series.

El número ha aparecido a las 9:53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los niños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales —responsables del Gordo en 2024— lo han cantado, mientras que Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extraído las bolas.