El número 78.477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025
- Está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros al décimo
El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 20.000 euros al décimo, ha correspondido al número 78.477.
El premio ha estado muy repartido por toda la geografía española, en las provincias de Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Bizkaia, Girona, Segovia, Toledo y Valencia. Donde más se ha vendido ha sido en la administración número 1 de Cazorla, en Jaén, con 125 series; seguida por la administración número 18 de Getafe, en Madrid, con 50 series.
El número ha aparecido a las 9:53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los niños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales —responsables del Gordo en 2024— lo han cantado, mientras que Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extraído las bolas.
¿Cuánto ganas si te toca el cuarto premio?
El cuarto premio del sorteo está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros al décimo. Al no superar los 40.000 euros, el premio está exento de pagar impuestos. A partir de esa cantidad, se deberá hacer un aporte del 20% a Hacienda.
Los premios menores de 2.000 euros pueden ser cobrados en cualquiera de los aproximadamente 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) disponibles en toda España. El cobro puede realizarse en metálico o mediante Bizum. En el caso de premios superiores a 2.000 euros, el cobro se realizará exclusivamente en entidades financieras autorizadas, que en este caso son el BBVA y CaixaBank, que cuentan con una red de miles de oficinas en todo el territorio español.
El derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
El año pasado, el cuarto premio recayó en los números 48.020 y 77.768, que estuvieron muy repartidos por toda España, aunque se vendieron sobre todo en Madrid.
