El 70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, vendido íntegro en Madrid

El 70.048 ha sido agraciado con el segundo premio en la Lotería de Navidad 2025, lo que implica el cobro de 125.000 euros por décimo. Ha sido vendido íntegramente en la administración número 16 de Madrid, situada en la calle Barquillo, en el barrio de Chueca.

El segundo ha sido el primero de los grandes premios en salir de los bombos situados en el Teatro Real de Madrid, a las 9.21 horas, en el sexto alambre de la primera tabla. Lo han cantado los niños de San Ildefonso Ángel Abaga Elebiyo y Samanta FusterJordao, mientras que Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.

Una de las trabajadoras de la administración, Raquel Méndez, ha contado a RTVE Noticias que precisamente este lunes es su cumpleaños y también se jubila, "por la puerta grande". "Es una suerte tremenda jubilarse dando un premio, aunque esperaba el gordo", ha afirmado.