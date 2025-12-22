El 70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, vendido íntegro en Madrid
- El premio ha sido vendido en una administración de la calle Barquillo, en el barrio de Chueca
El 70.048 ha sido agraciado con el segundo premio en la Lotería de Navidad 2025, lo que implica el cobro de 125.000 euros por décimo. Ha sido vendido íntegramente en la administración número 16 de Madrid, situada en la calle Barquillo, en el barrio de Chueca.
El segundo ha sido el primero de los grandes premios en salir de los bombos situados en el Teatro Real de Madrid, a las 9.21 horas, en el sexto alambre de la primera tabla. Lo han cantado los niños de San Ildefonso Ángel Abaga Elebiyo y Samanta FusterJordao, mientras que Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.
Una de las trabajadoras de la administración, Raquel Méndez, ha contado a RTVE Noticias que precisamente este lunes es su cumpleaños y también se jubila, "por la puerta grande". "Es una suerte tremenda jubilarse dando un premio, aunque esperaba el gordo", ha afirmado.
Un número "feo" pero con suerte
En cuanto a los posibles agraciados, ha asegurado que en este establecimiento "compra mucha gente, vecinos, gente de paso, trabajadores de organismos". Está situado al lado del Banco de España, del Ministerio de Cultura y del Instituto Cervantes.
El número, como ella misma ha apuntado, "es feo", pero "también tocan los feos, no sólo los guapos". Raquel ha reconocido que ella misma no habría comprado el 70.048.
Además del número completo del segundo premio, Loterías y Apuestas del Estado contempla otros premios a los números inmediatamente anterior y posterior, con 1.250 euros por décimo. Los números con las dos últimas cifras o las tres primeras iguales a las del segundo premio también recibirán 5 euros por cada uno jugado.
Los premios inferiores a los 40.000 euros están exentos de pagar nada a Hacienda, mientras que para los superiores, como es el caso del segundo, se aplica una retención del 20% sobre la cantidad que supere ese límite exento. Así, de los 125.000 euros iniciales el portador de cada décimo se embolsará únicamente 108.000.
